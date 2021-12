È una sottile miscela di conoscenza italiana, artigianato e industria

Prada, Armani, Versace, Giorgio Armani, Bocci Milano e altri. Made in Italy, la qualità viene esportata in tutto il mondo e apprezzata.















Christophe Dubois è un sarto. Per realizzare i suoi vestiti, lavora con marchi italiani. © RTBf phb



Da più di 30 anni, Christoph Dubois C’è sarto.

Per realizzare i suoi outfit, lavora soprattutto con brand italiani.

“ Ad esempio, le righe dei tessuti italiani a volte sono troppo marcate o sottili Raffinato. C’è dell’altro particolari, Entrambi dentro Colore, dentro Tessitura di stoffa. “

Secondo Christophe, la tradizione dell’Italia è prima di tutto Senso della bellezza E dettaglio. Pieno Tramandato di generazione in generazione.

“Hanno ancora Artigiani. Finora c’era un sarto in ogni quartiere, quasi in ogni strada. avendo questo Come fai a sapere E lo trasmette Di padre in figlio, Hanno perpetuato questa tradizione, questo senso di bellezza. “