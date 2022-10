Belgi all’estero: Batshuayi presenta vittoria al Fenerbahce, vittorie per Sambi Lokonga e Tate

Fuori dalla panchina al calcio d’inizio, il Red Devil è entrato in campo al 69′ per sostituire Arda Guler. Poi il punteggio è stato 1-1 dopo che Joao Pedro ha aperto le marcature per i turchi al 16′ e l’ex giocatore del Brugge Ivan Trikovsky ha pareggiato con un calcio di rigore al 52′. Anche Fener ha ricevuto un rigore all’80’. Batshuayi è arrivato dall’11’ metri e ha segnato il suo quarto gol stagionale in European League.

Nello stesso girone B, Rennes e Arthur Theatt, che hanno giocato l’intera partita, hanno vinto in trasferta contro la Dynamo Kyiv (0-1), che hanno ricevuto a Cracovia, in Polonia. Christopher Waugh ha segnato l’unico gol della partita al 48′, gol che garantisce al club bretone di continuare l’avventura europea.

Nella classifica del Gruppo B, Fenerbahce e Rennes hanno preso le prime posizioni con 10 punti, davanti a Larnaca (3) e Kiev (0).

Albert Sambi Lukunga è partito nelle file dell’Arsenal, che ha battuto 0-1 i padroni di casa Bodo Glimt nel primo set, e l’ex Anderlechto è stato sostituito da Thomas Partey all’84’, mentre l’Arsenal è avanzato grazie a Bukayo Saka, capocannoniere al 24′ .

L’Arsenal è in testa al Gruppo A con 9 punti, davanti a Bodo Glimt e PSV Eindhoven, che nella seconda metà della serata affronteranno lo Zurigo.

L’AS Monaco guidato da Philippe Clement affonda nel Trabzonspor

Il Monaco di Philippe Clement ha subito una sconfitta per 4-0 in casa del Trabzonspor giovedì durante la quarta giornata di Europa League (Gruppo H). Elliot Matazzo è rimasto per tutta la partita in panchina per l’ASM, che si è ritrovata al terzo posto del suo girone con 6 punti, dietro a Ferencvaros (9) e Trabzonspor (6). La Stella Rossa Belgrado è la quarta con tre unità. Johan Bakayoko è salito al 56′ per il PSV Eindhoven, che ha battuto l’FC Zurigo 5-0 nel primo set. Il club olandese è secondo nel girone a 7 punti dall’Arsenal (9 punti), che ha perso 0-1 nella partita. Bodo / Glimt in prima serata. Bodo/Glimt è arrivato terzo (4) e Zurigo è stato l’ultimo (0).