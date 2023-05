Battaglia di Bakhmut: l’Ucraina afferma di aver respinto i russi

YuUn alto funzionario militare ucraino ha detto mercoledì che le forze di Kiev hanno effettuato contrattacchi a Bakhmut, l’epicentro dei combattimenti nell’est del paese, e hanno costretto le forze russe a ritirarsi in alcuni luoghi.

Effettuiamo contrattacchi efficaci. In alcune zone del fronte, il nemico non ha potuto resistere all’assalto dei difensori ucraini e si è ritirato fino a 2 km di distanza ”, secondo il telegramma di Oleksandr Sersky, comandante delle forze di terra dell’esercito ucraino.

In Turchia, il presidente Erdogan propone di tenere un referendum sull'indossare il velo

READ In Turchia, il presidente Erdogan propone di tenere un referendum sull'indossare il velo

Il capo di Wagner, Yevgeny Prigogine, in aperto conflitto con lo Stato Maggiore russo, martedì ha accusato i soldati dell’esercito regolare russo di aver disertato dalle loro postazioni a Bakhmut.

“Le nostre forze difensive mantengono in modo affidabile il fronte e impediscono al nemico di avanzare. La battaglia per Bakhmut continua”, ha aggiunto Sersky.

Leggi anche La guerra in Ucraina: Yevgeny Roizman, l’ultima vittima dello schiacciamento dell’opposizione di Putin

Queste affermazioni non sono state immediatamente verificate da una fonte indipendente.

Secondo lui, i combattenti Wagner sulla scena sono stati sostituiti in alcuni punti da unità dell’esercito regolare russo, che sono meno preparate.

Il signor Prigogine si era già lamentato in diverse occasioni della mancanza di munizioni per i suoi uomini, accusando la gerarchia militare russa di aver deliberatamente causato la carenza e minacciando di ritirarsi da Bakhmut se la situazione non fosse stata risolta.