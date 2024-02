Batman è cambiato molto: ora è un senzatetto affetto da amnesia che vaga per le strade di Gotham

Nella lunga serie di storie di Batman, ce n'è una in particolare che si distingue per essere tanto seria quanto sciocca. Esausto e distrutto, Bruce Wayne vaga senza meta per le strade di Gotham prima di essere salvato da una persona inaspettata: Zor-en-Rah.

Nel corso degli oltre ottant'anni della sua esistenza, Batman ha vissuto tantissime avventure che vanno in tutte le direzioni. Tuttavia, in tutta la sua storia, c'è un autore che si distingue dagli altri per il suo uso intelligente dell'eredità dei supereroi, così come per il suo posizionamento nelle situazioni. Quell'uomo è Grant Morrison e, durante il suo periodo come Batman, ha dato del filo da torcere al Cavaliere Oscurospecialmente in una certa epopea.

Batman Rip, un supereroe più distrutto che mai

Nei sette anni di attività di Grant Morrison ci sono molte storie fantastiche. Anche se tutti pensano chiaramente alla Batman Incorporated e al suo tragico esito, non è di questo che vogliamo parlare oggi. Come suggerisce il nome, Batman RIP presenta la morte di Batman… ma non letteralmente. Mentre la sua relazione con la misteriosa Isabel Jett si intensifica, Bruce Wayne sembra perdere il controllo della sua vita turbolenta al punto che finisce per rinunciare a tutto. È chiaro che soffre di una malattia mentale Abbandona la sua identità di Batman e vaga senza meta per le strade di Gotham City. Nel frattempo, l'Esercito dei Guanti Neri e il Dr. Feriti per invadere Gotham City, gli alleati del Cavaliere Nero dovranno combattere questa minaccia e cercare di salvare il loro mentore.

In questo contesto caotico, Bruce Wayne vaga per le strade di Gotham City. Ma poiché Batman pensa assolutamente a tutto, è allora che entra in gioco Zur-En-Arrh. In realtà, è un “personaggio di riserva” creato da Bruce Wayne nel caso in cui si ammali di mente. Quest'ultimo però è molto diverso da Batman perché è più violento e sbilanciato, come risulta evidente dal suo buffo costume colorato composto da stracci rossi, gialli e viola. In effetti, questo viene dal nulla e mostra la profonda conoscenza di Grant Morrison dell'universo di Batman.

In Batman #113, pubblicato nel 1958, i lettori furono presentati a uno scienziato volontario di nome Talano. Dopo aver osservato ogni movimento di Batman sulla Terra utilizzando un potente telescopio, quest'ultimo decide di ricoprire lo stesso ruolo sul suo pianeta natale chiamato… Zur-En-Arrh.. Ma quando il suo mondo viene attaccato da robot provenienti da un altro mondo, lo scienziato trasporta il Batman originale nella sua dimensione per aiutarlo a combattere ed è allora che i personaggi si incontrano. Un riferimento oscuro che Grant Morrison ha aggiornato nella sua corsa che puoi leggere integralmente su Urban Comics.