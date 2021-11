BAGNOLS / CÈZE Ségur de la santé: 4,3 milioni di euro per il polo ospedaliero

Il Ministero della Solidarietà e della Salute ha presentato, venerdì 5 novembre, la strategia di investimento della società Ségur de la santé in Occitania. Questo programma è un primo passo verso l’aggiornamento dei fornitori di assistenza e indirizza i finanziamenti il ​​più possibile alle esigenze sanitarie del distretto.

All’Occitania sono stati stanziati 1,6 miliardi di euro per sostenere progetti e trasformare l’offerta nella regione, di cui 1,42 miliardi di euro per il settore sanitario e 220 milioni per il settore medico e sociale. Nel Gard saranno investiti 40 milioni di euro, di cui 4,3 milioni nel Centro ospedaliero Louis Pasteur di Banoles-sur-Seez.

Si tratta di 4,3 milioni di euro equivalenti ai tre milioni già autorizzati per la ristrutturazione e l’ampliamento del pronto soccorso e 1,3 milioni di euro in più. Questo investimento migliorerà le condizioni di accoglienza dei pazienti di emergenza e dei loro accompagnatori, nonché le condizioni di lavoro per i professionisti in un contesto in cui negli ultimi anni è aumentato il ricorso alle cure urgenti e non programmate.

A Bagnols, “Da diversi anni il Servizio di Emergenza registra un continuo aumento delle presenze”

Anthony Sillier, membro del Parlamento per il Terzo Distretto, ha investito molto in questo dossier. Nel novembre 2020 ha allertato l’Agenzia Regionale della Sanità (ARS) e ha organizzato una visita con il suo direttore, Pierre Ricordio, all’inizio dell’anno scolastico. “Per consentire un migliore accesso all’assistenza sanitaria in tutto il nostro Paese e soddisfare le esigenze sia degli operatori sanitari che dei pazienti, era importante che i progetti di investimento prendessero forma a livello locale. Bagnols-sur-Cèze ne è un esempio concreto, il servizio di emergenza è sempre più richiesto e vede da diversi anni un continuo aumento della sua presenza.Il deputato testimonia.

E per aggiungere:Benvenuti ai banner su questo investimento finanziario di Ségur de la santé. È la prova che la mobilitazione di massa, nelle nostre terre, può rafforzare le politiche pubbliche al servizio dei nostri cittadini.“