Tensioni di alimentazione per paracetamolo

Francia 3

Il paracetamolo è il farmaco più venduto in Francia. Ma venerdì 21 ottobre Doliprane, Dafalgan ed Efferalgan sono così rari che la loro vendita è limitata a due scatole per cliente. “Siamo stati consegnati in modo molto limitato”Dice Elsa Spahn, una farmacista di Parigi. Le carenze non sono ancora temute e l’agenzia del farmaco parla di una tensione di approvvigionamento. Quindi c’è da aspettarsi un eccesso di ordini legato all’inverno e al Covid-19.

“Le persone stanno assumendo molto paracetamolo. C’è un’esplosione nella domanda globale e francese e l’industria non può più fornire”Spiega Philippe Bessé, presidente della Federazione dei sindacati farmaceutici in Francia. I laboratori sono rassicuranti. Non controllano però tutta la produzione, perché i principi attivi provengono dall’estero: Cina, Stati Uniti o India. “La domanda è aumentata, così come i prezzi. Ma siamo in grado di rifornire tutti i paesi”afferma Shantanu Kumar Singh, CEO di Taj Pharma (India).