Azienda | Pélissanne: una gelateria italiana ha aperto in Place Pisavis

Diverse nuove attività hanno aperto in città nelle ultime settimane: il negozio di alimentari Vival’s, Aqua Pizza, un barbiere. Un nuovo spazio ristorazione ha aperto i primi di giugno presso Le Dolce Vita di Place Pisavi, gestito da Simon Falcone.

Simon Falcone è italiano, che è anche uno dei suoi preferiti. “Sono prima un fornaio e un pasticcere. Ho sempre voluto stare da solo. Volevo allestire un camion di cibo ma non è stato possibile. Ho avuto una proposta dall’amministratore comunale che cercava una persona per rilevare un’attività che era vacante. Ho scelto gelati artigianali realizzati dal maestro gelatiere italiano Les Glaces de Provence Marc Zamolo a Freges.”.

Simon Falcone offre ai suoi clienti una varietà di specialità italiane: gelato con più di 15 gusti, gelato italiano, granite. “Scelgo il gusto del gelato come liquirizia e anguria in base alle esigenze del cliente”. Simon ha lanciato anche una merenda con lasagne, cannelloni e pasta fresca per consentirgli di continuare la sua attività fuori dalla stagione estiva. “Dall’apertura, il gelato è andato bene, il che è incoraggiante.“.

La Dolce Vita 20 posti di Pisavis 07 67 88 84 54.