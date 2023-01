Salute mentale: come trattiamo il “gaslighting interno”?

La tendenza alla tua pelle? Potresti soffrire di “gaslighting interno”. E devi proteggere rapidamente la tua salute mentale trattandola!

inclinazione a farti del male, La tua mente sotto tutto? Potresti chiuderti in te stesso a causa della tua “illuminazione a gas interiore”. MCETV ti spiega i tuoi problemi di salute mentale… e soprattutto cerca di darti le chiavi Evita di indulgere !

Cos’è l’illuminazione a gas per interni?

cammello Il gaslighting ti dà una cattiva immagine di te stesso. Infatti, se influenzi solo te stesso, e hai sempre l’impressione di non essere all’altezza, puoi fare scelte sbagliate. E questo ti fa male.

Ma più seriamente, Il “gaslighting interiore” ti rende una persona debole. Colpisce la tua salute mentale. In questo modo puoi lasciare che le persone con cattive intenzioni ti manipolino. in modo che ti diriga come meglio crede contro il tuo interesse.

in psicologia oggi, Richard Brouillette, terapista, spiega quattro segni che potresti soffrire di “illuminazione a gas interiore”. Primo, ” voi tutti Profondamente convinto che sia imperfetto. E te ne vergogni. »

Perché dà Un equilibrio distorto di potere in ciascuna delle tue relazioni. Quindi devi sapere come adattarti. Specialmente Trova modi per realizzare il tuo valore. Una buona salute mentale dipende soprattutto da una buona autostima.

Il secondo segno secondo Richard Boylett” Sottovaluta i tuoi punti di forza e le tue esigenze per compiacere gli altri. È chiaro che oltre a non meritare un’opinione, la tua mente ti fa credere che gli altri ne sappiano più di te.

Salute mentale: prenditi cura di te prima di tutto

“È poco Come un insensibile critico interiore«, Così spiega la dottoressa Lisa Turner Barbiere. “Ci rimproveriamo costantemente. Mettiamo in discussione la sua credibilità. Mettiamo in discussione il suo giudizio, i suoi ricordi o le sue percezioni”. È chiaro che ci consideriamo la causa di tutti i mali.

Questo gioca anche sul terzo segno descritto da Richard Boilet. “Sei pronto per Accetta qualsiasi cosa nelle tue relazioni«. E per una buona ragione, questo stato d’animo ti dà un giudizio parziale. Quindi devi proteggere la tua salute mentale.

Se accetti spesso di fare qualcosa perché sei tu Non mi sentivo ‘in grado di fare le cose difficili’E Non stai facendo le scelte giuste. E lasciarti scegliere non ti rende felice. Quindi è necessario riuscire a sorpassare.

Se lavori in aggiunta « Circa due modi di pensare: critiche costanti. o la parte debole che teme l’abbandono, Puoi spuntare tutte e quattro le caselle di Dr. Boilet. Quindi dobbiamo rapidamente Rimedia a questo prendendoti cura di te stesso.

Il consiglio numero uno per proteggere la tua salute mentale: medita. vuoto. Soppesa ogni decisione e chiediti se l’hai presa nel tuo migliore interesse. Perché una cosa è più importante di altre quando si tratta di illuminazione a gas per interni: Fai pace con te stesso.

Quindi alcuni ti consigliano di parlare. Altri te lo diconoAnnota le brutte situazioni che ti hanno fatto del male. In ogni caso, se pensate di soffrire di questi mali, allora dovete muovervi verso voi stessi. Perché la soluzione è dentro di te: devi Soprattutto, accetta chi sei !