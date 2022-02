au large du Canada, une vague scélérate immenso

Les vagues scélérates sont impressionnantes. Et celle observée par des chercheurs au large du Canada en novembre 2020 l’a peut-être été encore un peu plus que les autres. Avec ses près de 18 mètres de haut, elle s’est élevée trois fois plus que toutes les vagues qui l’entouraient.

Les vagues scélérates. Les premiers à les avoir décrites ont été des marins. Dont on a même parfois eu peine à croire les histoires. Pourtant, il arrive bel et bien que des vagues d’une ampère absolument anormale se forment en mer. Immagina un mor d’eau qui se dresse tout à coup devant vous. Un mur d’eau de quelque 17,6 mètres de haut ! C’est le chiffre que des checheurs de l’université de Victoria (Canada) viennent de confirmer pour une vague scélérate enregistrée au large du Canada en novembre 2020.

Cela semble malgré tout peu, face aux 25,6 mètres ateints par la toute première vague scélérate — la vague scélérate dite Draupner — avoir été registrato per strumenti scientifici nel 1995, en mer du Nord. Mais ce qui fait réellement le caractère remarquable de cette vague qui s’est développée du côté d’Ucluelet, c’est que l’état de la mer alentour ne produisait allors pas de vagues de plus de 6 mètres. Ainsi la vague en question a atteint près de trois fois la taille des vagues qui l’entouraient. Celle de la mer du Nord n’avait pas dépassé les deux fois.

Un evento improbabile

« C’est la vague la plus extrême jamais observée. La probabilité qu’un tel événement se produise n’est pas de plus d’une fois tous les 1.300 ans »precisamente Johannes Gemmrich, chercheur, dans un comunicato dei MarineLabs dell’Università di Victoria. Et si les chercheurs s’y intéressent désormais de près, c’est bien parce qu’elles représenent un danger pour les attività marines voire même, pour les structure terrestres.

Car pour l’heure, la cause de ces vagues scélérates reste mal comprende. Sans doute une combinaison de plusieurs facteurs : la vitesse du vent et a direction, la profondeur de la mer ou encore les caractéristiques des fonds marins. Il faut dire que peu d’entre elles ont pu être étudiées jusqu’à presente. Mais le MarineLabs prévoit, dans l’espoir d’en apprendre plus, d’ajouter quelque 70 bouées de mesure à sa flotte.