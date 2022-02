À la sorpresa générale, deux nouvelles études scientifiques affermante que le fait de riguardoer des écrans pouvait aussi aiutante à s’endormir et à mieux dormir.

Depuis de plusieurs années, de nombreuses études ont souligné l’effet néfaste des écrans sur la qualité du sommeil. Le mois dernier, une étude avait même fait le classiment delle applicazioni più nocive, qui augmentaient le risque d’insomnie. TikTok arriva in prima persona.

Effet néfaste ou positif ?

Mais deux nouvelles études, relayées par Ardesia, viennent semer le doute. Publiée dans le Journal of Sleep Research, la première a été faite sur 58 adultes. En analysant la qualité du sommeil des partecipanti apres qu’ils aient riguardoé un écran, les chercheurs ont constaté que non seulement, la qualité du sommeil n’avait pas été affettiée, mais en plus, que la duilée avait du somé somé. Neanmoins, ils ont aussi révélé que le temps passé devant l’écran avait une importante influence. Bref, si c’est quelques minutes, ça va, si c’est plusieurs heures, ça devient nettement moins bon.

Les bienfaits d’exercices de relax

Parue dans Sleep Medecine, la seconda étude portait la consultazione di Twitter e Instagram avant d’aller dormir. Risultato: le fait de passer quelques minutes sur ces réseaux sociaux avant de se coucher n’a pas altéré la qualité du sommeil des 38 partecipanti. Des test ont égallement porté sur l’écoute d’exercices de relax avant de dormir. Même si ces exercices se font tramite l’écran d’un smartphone o un tablette, non è un effetto positivo sulla sommeil et améliorent la qualità de celui-ci.

Là encore, les chercheurs insistent sur le temps que la personne passe devant l’écran et sur le fait qu’il ne fallait pas que les écrans retardant l’heure du coucher.