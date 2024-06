Habbo è tornato!

La pixel art resiste ancora agli invasori. Un must per videogiochi Dagli anni ’80 agli anni ’90, quest’arte visiva ricorda un’epoca in cui la scena dei videogiochi doveva essere limitata da limitazioni tecniche che oggi non hanno più alcuna ragione di esistere. In questo momento, la grafica Il segreto di Monkey Island, un’altra vita O buchi (un vero evento al momento della sua uscita grazie al coinvolgimento di Steven Spielberg) Erano al culmine di ciò che questo mezzo poteva offrire.

Come spiegare oggi il successo di opere come Gufo O Est ? Ci sono diversi fattori dietro questo ritorno, ma uno di questi sembra essere la nostalgia per un’altra epoca. Dopo gli anni ’80, gli anni 2000 sono diventati il ​​nuovo periodo di ritorno alla moda. Il che potrebbe spiegare il ritorno di un gioco online che ha più di 20 anni: Hotel Habu.

Tornare indietro nel tempo

Questo cognome finlandese conquistò il resto del mondo più o meno nello stesso periodo del suo fenomeno Una seconda vita Controllava i media. Più vicine al concetto di chat room che ai MMORPG dell’epoca, queste due creazioni offrivano a un vasto numero di utenti la possibilità di comunicare online contemporaneamente, creare i propri avatar ed esplorare il mondo che li circondava interagendo con gli altri. del mondo. la società. Hotel Habu Comunque è saltato fuori Una seconda vita Offrendo minigiochi, giochi di ruolo e altre attività divertenti.

E poi torniamo all’interfaccia Accademia delle stellel Storia segreta O da Albergo di TokioTocca a riemergere dal passato questi altri resti degli stadi di inizio millennio. Origini dell’Habu Hotel L’azienda offre ai più nostalgici tra noi l’opportunità di dare un’altra occhiata a una replica che ricorda la prima versione del gioco, fino al suo sito web. Non ce n’è più bisogno Macchina del ritorno Per viaggiare nel passato di Internet, arriva a te adesso.