Astronauti sulla Stazione Spaziale Internazionale per “Turkey Run” il Giorno del Ringraziamento negli Stati Uniti

Cinque dei sette astronauti si sono riuniti presso la Stazione Spaziale Internazionale (ISS) per annunciare, in un video pubblicato su Youtube, che avrebbero fatto una “corsa ai tacchini” per celebrare il Ringraziamento (ringraziamento) Stati Uniti.

razza – o ” trotto di tacchino– E’… beh, letteralmente, una corsa, una camminata più veloce dove i partecipanti indossano accessori e costumi intorno al tacchino, l’animale che simboleggia la festa ed è il vero pasto di ogni famiglia americana durante l’occasione.

Certo, nello spazio, gli astronauti sulla Stazione Spaziale Internazionale non sarebbero in grado di fare la tradizionale “corsa al tacchino” – la microgravità rende questa parte complicata – ma secondo l’ingegnere Raja Chari (NASA), l’improvvisazione sarà la chiave. Successo di squadra. Utilizzeranno sostanzialmente i tapis roulant che già utilizzano per le due ore obbligatorie di attività fisica quotidiana.

“Ho dei tovaglioli colorati da far indossare all’equipaggio”, ha detto nel video qui sopra, scherzando sul fatto che l’esercizio consentirà loro di bruciare calorie dalla loro cena del Ringraziamento, che includerà ingredienti come granchio, patate dolci e ripieno di frutta arrostita – oltre a , ovviamente, tacchino.

“Per me, il Ringraziamento ha sempre significato passare più tempo con le persone che amo di più”, ha detto l’astronauta Kayla Barron, anche lei alla NASA. Ha anche commentato che anche i cosmonauti russi della Stazione Spaziale Internazionale – Pyotr Dubrovnik e Anton Shkaplerov – avrebbero partecipato alla cena, sebbene la tradizione sia per lo più americana.

Inoltre, Barron ha spiegato che la preparazione del cibo sarebbe più facile sulla Stazione Spaziale Internazionale, poiché gli astronauti riscaldano solo il cibo che viene inviato loro dalla Terra.

Il capitano Mark van der Hee ha sottolineato la partnership che avviene regolarmente con i suoi compagni di squadra: “Farò tutto ciò che è in mio potere per mostrare quanto sono grato ai miei amici. È bello avere queste persone qui con me, non siamo stati insieme a lungo, ma dannazione… è stato fantastico.”

