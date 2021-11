Nuovi giochi aggiunti a novembre 2021

In attesa dell’arrivo di Farming Simulator 22, il servizio di cloud gaming GeForce Now si arricchisce questa settimana di nuovi giochi, tra cui Ghostrunner e Fate Seeker II.

Come ogni giovedì, GeForce Now ha rivelato l’elenco dei giochi aggiunti al servizio di cloud gaming. Per continuare a novembre, Nvidia sta lanciando il pacchetto questa settimana con otto nuovi titoli aggiunti al catalogo.

In totale, Nvidia ha promesso almeno 17 giochi aggiunti nel corso del mese. La terza settimana è piuttosto di qualità con degli extra Assassin’s Creed: Syndicate Gold Edition, Il franchise si completerà il 14 di questo mese, mondo dei carri armati o La leggenda degli imperi. Il gioco di guerra multiplayer in sandbox è stato rilasciato accesso anticipato su Steam.

Come promemoria, Nvidia ha lanciato Un nuovo abbonamento super potente chiamato GeForce Now RTX 3080 Con definizioni più elevate (fino a 1440p su PC e Mac) e frame al secondo più elevati (120 fps su PC, Mac e Android). Ora è possibile registrarsi per poter usufruire dello sblocco dei server che si sta progressivamente realizzando in tutto il mondo.

E per tutti i suoi nuovi abbonati alla GeForce Now RTX 3080, offre il servizio Crysis Remasteredse hanno già richiesto l’abbonamento in anticipo o se intendono farlo.

Nuovi giochi per novembre 2021

Dal 25 novembre:

Dal 18 novembre

4 novembre

In arrivo anche a novembre:

Per divertirti con i giochi per computer con GeForce ora Sui tuoi vari supporti, devi averlo acquistato su I negozi Partner (Steam, Epic, Ubisoft Connect, ecc.) prima di poterlo eseguire dal client Nvidia in streaming attraverso il cloud.

