Assente du JT de TF1 depuis décembre, Marie-Sophie Lacarrau brise le silence dans une vidéo

C’est une assenza qui ne faisait que se prolonger, et on sait désormais pourquoi ! Marie-Sophie Lacarrau vient de publier une video, sur tous ses comptes de réseaux sociaux, dans laquelle elle revient sur le problème médical qui l’empêche de reprendre l’animazione du « 13h » di TF1 depuis plusieurs semaines. « Ça fait un mois que je ne vous ai pas donné de nouvelles. Et vos message (…) sont si nombreux, que je m’adresse à vous aujourd’hui, pour vous répondre, et surtout pour vous remercier pour toutes vos marques d’attention et de soutien, qui me touchent. » Begin-t-elle dans la courte séquence, lunettes de soleil sur le nez. Elle explique ensuite que ces lunettes servent à protéger son œil encore fragile, sans donner plus de détails, ne souhaitant pas trop s’étendre à ce sujet. « Sachez que

je souffre d’une infezione à l’œil, une infezione rare et sévère et qui nécessite un traitement long. » précise-t-elle quand même, dit-elle, pour répondre à tous ceux qui s’interrogent sur son assenza prolungata. « Je fais tout pour revenir au plus vite. Et, en attendant, je remercie TF1 pour sa compréhension et pour toute la réorganisation que cela implicita sur le “13h”. » ajoute-elle avant d’égallement remercier ses confrères Jacques Legros et Julien Arnaud. Et de conclure: «J’ai vraiment hâte de vous retrouver et je vous dis à bientôt! »