Présence inattendue, ce samedi dans The Voice, la plus belle voix. Elle s’appelle Caroline Costa, elle a 25 ans et elle vient de Toulouse. Si son nom ne parle peut-être pas à tout le monde, son visage, lui, a quelque Choose de familier. Et, pour cause, à seulement 11 ans, la jeune femme était finaliste d’Incroyable talent. Révélée au grand public, la chanteuse an ensuite roulé sa bosse et a notamment partage l’affiche de la comédie musicale Robin des bois, aux côtés de Matt Pokora. Elle e incarnait Bédélia, la fille du shérif de Notthingham.

Devenue maman il ya trois ans, Caroline Costa a mis sa carrière tra parentesi pour s’occuper de sa petite famille. Trop longtemps loin de la musique, elle décide de participer au télécrochet pour se redonner une chance de vivre de sa passion. “C’est ce qui manque à mon épanouissement, à la femme que je suis aujourd’hui”, dit-elle à la caméra.

Avant de monter sur scène, son ancien partenaire de scène, Matt Pokora, lui adresse un message de soutien: “Je voulais te souhaiter plein plein plein de coraggio. Je sais que tu vas tout déchirer. Montre leur leur ix as ce Je pense fort à toi. Je t’embrasse”, lui dit-il dans une vidéo. Des mots qui touchent Caroline Costa et qui la boostent davantage pour la suite.

Face aux coachs, la chanteuse choisit de remettre à sa sauce Che sensazione, bande originale del film Flashdance. Sa prestation est un succès. Les quatre carrozze al ritorno. “Je la connais. Je ne sais pas si son visage vous dit quelque Choose. C’est une jeune femme que j’ai vu naître à la télé dans un autre télécrochet”, lancia d’emblée Amel Bent à la fin de la chanson . “J’ai réconnu son visage. Elle a visage de poupon.”

“Tu m’as fait ressentir quelque Choose de merveilleux, tu m’as transmis tes émotions”, continua la coach avant de laisser la parole à Florent Pagny, égallement séduit. “C’est juste magistral. C’est ce qu’on a besoin pour le program. Tu peux vraiment faire un bon bout de chemin parce que tu as tout ce qu’il faut”, déclare l’interprète de Savoir aimer qui a bloqué di volontariato Vianney.

Très émue, Caroline Costa ne sais, dans un premier temps, pas quelle équipe rejoindre. “C’est horrible”, lance-t-elle avant de finalement intégrer l’équipe di Marc Lavoine. “Vos mots m’ont beaucoup touché, j’ai l’impression que vous m’avez percé à jour.” C’est sous les applaudissements que la jeune femme quitte le plateau.”On est trop heureux pour toi, c’est une belle revanche”, lui dit alors Amel Bent avant de voir son fauteuil se retourner pour accueillir un nouveau talent.