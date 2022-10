La sua foto è stata spezzata per la Giornata mondiale degli animali

popolo e re

L’erede è stata presa di mira sui social.

Il suo tuffo nell’ampio bagno non è privo di fermento. La principessa ereditaria Catharina Amalia, 18 anni, è sempre più presente nella scena mediatica olandese. A settembre, la futura regina ha anche preso parte al suo primo evento “Prinjesdag” all’Aia, un evento durante il quale una parte della famiglia reale è stata fischiata mentre attraversava un autobus.

Crisi e privilegi

Il 4 ottobre, Akbar Maxima e Willem Alexander hanno voluto celebrare la Giornata mondiale degli animali a modo loro. La giovane equestre è apparsa su Twitter con un mojito, il suo fedele cavallo. Un’opportunità per le antimonarchie di uscire dal bosco. “Fantastico, ora condividi una foto di persone che vanno ai banchi alimentari” o L’abbiamo pagato per questo cavallo. Possiamo leggere sotto il post che, almeno secondo alcuni, ha un sapore di privilegio. Come altri paesi europei, i Paesi Bassi stanno attraversando una crisi politica e una crisi energetica, ma anche una crisi agricola, che porta a una profonda spaccatura nell’opinione pubblica.