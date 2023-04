Asparagi d’Alsazia: benefici per la salute

Sapete cosa hanno in comune asparagi e crauti? Entrambi gli alimenti sono associati all’Alsazia, naturalmente apprezzati e apportano benefici a chi li consuma. Eccoci in primavera, nel pieno della stagione degli asparagi e vi raccontiamo tutto… quello che sappiamo.

Gourmet, il team Made in Alsace aggiunge un punto in comune. Le verdure sono naturalmente servite con altre specialità locali, accompagnate da vini bianchi dell’Alsazia

Cosa c’è negli asparagi alsaziani?

Se l’asparago fa generalmente bene alla salute della maggior parte di noi, supponiamo che sia da sconsigliare a chi ha un alto livello di acido urico nel sangue ea chi ha problemi renali.

Per il resto, gli asparagi sono composti da circa il 93% di acqua, il 2% di proteine, il 4% di carboidrati e solo lo 0,2% di grassi. Pertanto, gli asparagi contengono solo 150 calorie per chilogrammo.

Nascondono altri beni e molti minerali. Parliamo del potassio (che abbassa la pressione sanguigna e stimola gli impulsi nervosi), del calcio (che fa bene ai nostri denti e alle nostre ossa), del fosforo (facilita il trasferimento, l’immagazzinamento e l’utilizzo dell’energia nel corpo umano, e dell’azoto, che permette la ben nota effetto diuretico degli asparagi.

Conosci gli asparagi?

Aggiungiamo vitamine essenziali come la vitamina A (supporta la vista), la vitamina E (buona per il nostro sistema nervoso), la vitamina K (importante per il sangue).

E qui si legge che 500 grammi di asparagi ci garantiranno di coprire più del 100% del nostro fabbisogno giornaliero di vitamina C e acido folico e il 90% del nostro fabbisogno di vitamina E…

Vai alle fattorie dell’Alsazia!

Dimentica le vitamine B1, B2 e B9 e il fatto che contenga anche un aminoacido chiamato asparagina che rimuove le tossine e i sali in eccesso presenti nel corpo.

Lasciamo agli esperti le analisi meticolose, dirigiamoci verso le fattorie dell’Alsazia…

Foto di S. Bournet

Come poteva mancare una pianta così bella che può così aiutarci a dimagrire, che fornisce alla donna incinta la Vitamina B9 che fornisce una quantità di fibra che aiuta una buona digestione e che a suo modo costituisce una riserva antiossidante…

Ciò che ci porta il prosciutto e le salse e il vino che li accompagnano è un’altra storia di moderazione e ricette che sono tue..

Dai, buon appetito! Bella stagione degli asparagi in Alsazia!