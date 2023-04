Hanno inventato la vernice eterna

È una vecchia idea: dipingere senza pigmenti, semplicemente scolpendo la struttura di un materiale su scala nanometrica. È così che le farfalle ottengono ali colorate. I chimici dell’Università della Florida sono riusciti, per la prima volta, a renderlo credibile.

I chimici dell’Università della Florida hanno appena presentato i primi barattoli di “vernice strutturale”: ecologici (senza coloranti tossici), economici (richiede 100 volte meno prodotto per dipingere una superficie) ed eterni (non si macchiano con l’età). Dettagli di Hervé Poirier, caporedattore della rivista ad Epsilon.

franceinfo: Barattoli di vernice di nuovo tipo, barattoli di “pittura da costruzione”, cosa sono?

Hervé Poirier: Presentati dai fisici dell’Università della Florida, questi minuscoli vasi blu, rossi e gialli sono impressionanti. Perché, a differenza delle vernici tradizionali, sono vernici senza coloranti. Non contiene coloranti che assorbono determinate lunghezze d’onda della luce. In questi nuovi vasi il colore nasce dalla struttura stessa del materiale. Essi Le cosiddette vernici “strutturali”.

È così che le farfalle ottengono ali colorate. Le loro scaglie incolori sono scolpite in modelli regolari, minuscoli, di dimensioni nanometriche che intrappolano specifiche lunghezze d’onda. La luce che cade su di esso si riflette in blu metallico, rosso brillante e giallo luminescente. Per decenni sono state studiate tutta una serie di tecniche cercando di imitare la farfalla, caso emblematico di biomimetismo. E i barattoli di vernice esposti in Florida dimostrano che ci stiamo finalmente avvicinando alla produzione industriale.

Come funziona ?

È un po’ tecnico, ma in fondo in queste vernici, oltre al legante, c’è solo alluminio e ossido di alluminio, che sono stati abilmente bombardati di elettroni per formare nanostrutture. Strutture la cui dimensione può essere regolata in modo che la luce si rifletta nel colore desiderato. Questo è lo stesso processo che ha effettivamente reso possibile l’unica vernice per carrozzeria prodotta industrialmente fino ad oggi, “Lexus Blue”, che i veicoli di questa casa automobilistica offrono con orgoglio da alcuni anni. Ma oggi si tratta di un intero spettro di colori.

E perché è meglio delle vernici tradizionali?

Queste vernici sono più ecologiche: non ci sono più coloranti, i cui composti sono spesso tossici. È anche più economico: la superficie può essere ricoperta con 400 volte meno materiale. È più resistente: non si sbiadisce con l’età. Sono inoltre auto-raffreddanti: riflettendo l’intero spettro infrarosso, consentono 1 e 3 gradi Celsius in meno rispetto ai rivestimenti standard. Poi guarda le farfalle: sono molto più vive! Bene, questo è ancora solo lavoro di laboratorio. Ma sembra che queste lattine di vernice strutturale arriveranno presto nei negozi di bricolage.