Asili e micronidi, il Piano di Zona S2 riapre le iscrizioni

Fino al prossimo 30 novembre è possibile presentare nuovamente domanda per le iscrizioni ai servizi socio – educativi per la Prima Infanzia del Piano di Zona Ambito S2 per l’anno educativo 2020/2021, per le strutture di asili e micronidi ubicati presso i Comuni di Cava de ’Tirreni – via Carillo, Amalfi, Positano, Praiano e Scala.

Il genitore o chi ne fa le veci dovrà compilare la domanda di iscrizione esclusivamente tramite procedura telematica disponibile on line all’indirizzo web https://servizi.comune.cavadetirreni.sa.it

L’accesso alla procedura è libero e la domanda, compilata come autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, dovrà essere obbligatoriamente corredata dalla copia allegata di un documento di identità valido. Dopo la conferma dei dati inseriti e l’invio telematico della domanda al Comune, il richiedente otterrà il modulo con gli estremi del registro di protocollo in formato.pdf che avrà valore di attestazione di avvenuta consegna.

Per ogni altro informazione, all’indirizzo www.pianodizonas2.it è disponibile il testo dell’Avviso completo.