Eliminazione del Belgio a 1/2, eliminazione della Francia a 1/8 e Brasile il più grande vincitore: i nuovi pronostici per il resto della Coppa del Mondo

I veri appassionati di calcio diranno che questo non ha senso, che le statistiche e le probabilità sono lontane dallo spirito del gioco e che non tengono conto delle sorprese del calcio reale. E forse hanno ragione. Ma a volte indicano indicazioni e non sempre si sbagliano. Al termine del “primo turno” della fase a gironi sono stati fatti nuovi pronostici per la continuazione del Mondiale fatti da Gracenote. Sono piuttosto ottimisti riguardo ai Red Devils.

La trasferta del Belgio si qualificherà per gli ottavi di finale, dove affronterà il Giappone, prima di battere il Portogallo nei quarti di finale ed eliminare l’Argentina in semifinale. Gli argentini che perderanno in finale contro il favorito brasiliano.

Le prospettive sembrano un po’ dure per i nostri vicini francesi, che si aspettano di uscire dall’ottavo posto contro l’Argentina. Mentre i Blues hanno mostrato grandi cose nel loro primo incontro contro l’Australia e l’Albiceleste ha perso contro l’Arabia Saudita… è stato un po’ strano in quel momento!

In termini percentuali, il Brasile avrebbe il 59% di possibilità di vincere la finale del Mondiale contro l’Argentina.

Si è qualificato per l’ottavo posto secondo le aspettative: Olanda, Stati Uniti d’America, Arabia Saudita, Danimarca, Spagna, Croazia, Brasile, Uruguay, Inghilterra, Ecuador, Francia, Argentina, Belgio, Giappone, Portogallo e Svizzera.

Trova il programma completo compilato da Gracenote qui.