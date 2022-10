Arriva Windows 11 build 25217, cosa c’è di nuovo?

Microsoft sta rilasciando una nuova anteprima di Windows 11 sul canale DEV. Non offre alcuna nuova funzionalità ma viene fornito con due importanti modifiche.

Disponibile per il download, Windows 11 build 25217 fornisce modifiche e correzioni relative alle voci. Alcuni PC vengono testati per una nuova esperienza di videochiamata con il rilascio dell’aggiornamento di Microsoft Store. Viene fornito con miglioramenti inclusi i principali giochi inclusi in Game Pass.

A tutto questo sono stati aggiunti sviluppi per la lingua Tamil tra cui una nuova tastiera Tamil Anjal. Il gigante spiega

Abbiamo iniziato a implementare la nuova tastiera Tamil Anjal per la lingua Tamil e da oggi è ora disponibile per tutti i Windows Insider registrati con il canale DEV. Per aggiungerlo, assicurati di includere Tamil (Singapore), Tamil (Malesia), Tamil (Sri Lanka) o Tamil (India) in Impostazioni > Ora e lingua > Lingua e regione, quindi fai clic sul pulsante “…”. Accanto a Lingua, seleziona Opzioni lingua e aggiungi Tamil Anjal (QWERTY) all’elenco delle tastiere.

Questo cambiamento fa parte degli sforzi promessi dall’azienda per garantire un’esperienza ottimale al maggior numero possibile di persone.

Abbiamo anche una modifica alla tastiera touch recentemente rinnovata. Attualmente è disabilitato. Questo approccio non sorprende dato che il canale DEV è un banco di prova. Definisci l’azienda

Abbiamo disabilitato la nuova impostazione della tastiera touch che stiamo implementando in Windows Insider nella build 25188 in questo momento. Ci auguriamo di poter ripristinare questa funzionalità in futuro dopo il miglioramento del design.

Windows 11 build 25217, widget, cinese semplificato e correzioni

Windows 11 build 25217 è anche un’opportunità per aggiornare l’attrezzatura rispetto al modulo dello strumento. Supporto per strumenti di terze parti come parte dell’anteprima di WinAppSDK 1.2. Gli sviluppatori possono creare widget per applicazioni Win32 in pacchetto e testarli localmente tramite il modulo Widget di Windows 11.

Il sistema operativo è migliorato in cinese semplificato. Microsoft suggerisce suggerimenti per la ricerca nel cloud migliorati e integrati. Il suggerimento cloud aggiunge ovviamente la parola più rilevante da Bing alla finestra del filtro “IME”. Lo stesso vale per la ricerca integrata, che ora sfrutta suggerimenti aggiuntivi simili a quelli disponibili nella ricerca Bing.

Infine, abbiamo trovato una serie di correzioni mirate

barra delle applicazioni ottimizzata per tablet,

finestre

barra di sistema,

o anche impostazioni.

Naturalmente, questa versione non è consigliata per un personal computer. Fornito attraverso il canale DEV, la sua stabilità, prestazioni e fattibilità non sono ottimali. Abbiamo anche bug noti e irrisolti. Riguarda il sistema operativo, la barra delle applicazioni ottimizzata per i tablet e la barra degli strumenti.