Le sue due grandi esperienze

“Continuo un’attività medica: tre consulti, tre mezze giornate a settimana a Saint-Pierre. Lì curo ex malati di AIDS (45-85 anni). Diventa un vero consulto medico di famiglia con persone che conosco da 20-25 anni. anni. Persone che sono state Sono malate in quel momento pensando che non vedranno mai i loro figli crescere… Alcuni erano quasi morti e poi sono uscite nuove cure… Sono felice di vederli ancora vivi. Questo dà speranza per medicinale.”

Ho vissuto due grandi epidemie che sono specchi l’una dell’altra. Ricordo che negli anni ’80 e ’90 abbiamo fatto ciò che potevamo con i pazienti affetti da HIV senza una soluzione. En plus le relationnel était très différent que pour un Patient Covid qui arrive en urgence en insuffisance respiratoire et avec qui on ne sait déjà plus dialog comme en mars-avril 2020. Le Patient HIV, on parlait avec lui et sa situation seit dégrada small. Inoltre, è stato spesso stigmatizzato. Lo vediamo da diversi anni. »