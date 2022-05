Zero 2022 – Vincenzo Nibali, “Ultimo Campione Italiano”

“Lo Squalo di Messina”. Possiamo trovare un soprannome migliore nell’attuale Peloton e più ampiamente nel nuovo 21° secolo? Alla domanda se Vincenzo Nibali sia il miglior pilota dell’ultimo decennio, ognuno avrà la sua risposta a questa domanda. Se invece festeggi la classe siciliana e il Panachi, troverai delle persone che non sono d’accordo con te. Il suo Giro dell’isola lo incontra da martedì attraverso il monte Edna, e questo mercoledì arriverà a Messina, proprio la patria dell'”ultimo campione italiano”.

Non parlare ancora con Nibali della pensione. A differenza del suo coetaneo Philippe Gilbert, l’uomo dei due Giri (2013 e 2016), al fianco di La Potte, non ha annunciato la fine della sua vita, e diciamo che questo tour italiano potrebbe essere l’ultimo. Accanto alle Alpi, siamo lieti di notare che questa è l’ultima volta che Nipali gareggerà in questa città, a cui è eternamente legato, ad un certo punto della sua tournée nazionale come uomo della sua isola natale, Messina.

Mercoledì, Nibali sarà sulle strade della sua infanzia

Mercoledì ci penserebbe solo a Peloton, ma la fine della tappa sarebbe accanto a via Cesare Batisti a Messina, dove si trova la cartoleria di famiglia, in cui ha affinato le sue conoscenze sul ciclismo. Le gesta di Francesco Moser, soprattutto nel 1984 affogando per ore in foto di lui che derideva Laurent Fignon in Zero. Per Ciro Scognamiglio, giornalista di ciclismo Gazzetta Dello Sport, Moser e Nibali furono due campioni italiani dell’era Gimondi, vincendo tre Grandi Giri tra il 1965 e il 1976.

Nipali: “Per un pilota italiano, indossare la maglia rosa realizza un sogno d’infanzia”

Allora, “Campionesimo” Vincenzo Nibali? D’altra parte delle Alpi, questo “grado” è il più alto dell’indice ciclistico. “Kopi e Bartali sono leggendeIl nostro oratore si qualifica. Non chiamerei Nipali Cambionicimo perché quel soprannome è stato dato prima a Girardengo e poi a Kofi, ma era un fuoriclasse, non c’è dubbio. Kopi, Bardali o Girartenko sono oltre lo sport.“

Tour 2014, un successo che cambia tutto

“Forse non è all’altezza di Kofi e Bardali o di Marco Pontani che è molto caro agli italiani.Continua il nostro collega Luka Stamera di Eurosport Italia. Tuttavia, Nibali è leggermente in calo nella classifica dei Riders preferiti dai fan. Stiamo parlando dell’unico giocatore italiano a vincere il Tour de France negli ultimi 20 anni. È stato l’ultimo campione italiano. “

Vincenzo Nibali sul palco del Tour de France 2014 Grazie: Getty Images

Grande Bowgell appunto. Secondo i nostri esperti italiani, la sua vittoria nel 2014 ha cambiato tutto per Nibali. Mentre alcuni indicano il successo dell’abbandono di Broom o Condor sullo stivale, altri lo celebrano. Il giorno dopo la sua incoronazione alla presenza di Péraud e Pinot, in un’edizione speciale, la cassetta si adornò di giallo, abbandonando il solito rosa. “I ciclisti ma anche gli sportivi in ​​genere conoscono Vincenzo NibaliLuca ci insegna Stamera. Vincere il Tour de France significa molto. Non è come battere uno Zero o un Volda. “

Nibali “iconico”.

Ma Nibali non parla di grandi pieghe, motivo per cui ha segnato così tanto il suo tempo. Se avesse vinto due volte la tournée lombarda (2015 e 2017) sarebbe stato il suo momento clou numero uno alla Milano-Sanremo 2018. Perché ha sempre voluto vincere le gare migliori e il suo senso tattico ha sorpreso i piloti lì. Vittoria “simbolica” per il nostro collega Ciro Schognamiglio della Gazette.

Nipali, che è venuto a Jiro per aiutare Miguel Angel Lopez, ha visto il leader dell’Astana lanciare il pezzo martedì … le sue stesse ambizioni sono state infrante dopo la sua delusione per Edna. “Questo potrebbe essere il suo ultimo Zero e scambierà felicemente il 6° o il 7° posto assoluto con due buone posizioni.“, Luca Stamera è avanzato prima della 4a tappa. Senza una soluzione in generale, Nibali ha un solo traguardo per tifare i giovani isolani che vengono a festeggiare questo mercoledì a Messina e in Sicilia?

