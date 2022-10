Armato di machete, un adolescente di 14 anni costringe il padre a saltare dal quarto piano

In caso contrario, l’adolescente ha minacciato di aggredire sua madre con un machete. come ci arriviamo? Mercoledì sera, un uomo di 49 anni si è lanciato dalla finestra del suo appartamento, situato al quarto piano di un edificio a Villejuif (Val-de-Marne), riferisce Le Parisien. Il ne souhaitait pas se donner la mort, bien au contraire : ce père de deux enfants a sauté parce que son fils âgé de 14 ans menaçait de s’en prendre à sa mère avec une machette s’il ne pas le faisait unbelievable.

Al momento dei fatti, un vicino aveva appena avvisato il custode del palazzo che in questo appartamento era in corso una violenta discussione. Troppo tardi per intervenire. Una volta che l’uomo è saltato, sua moglie – e la madre dell’adolescente – si sono precipitate fuori e hanno potuto avvisare i soccorritori.

padre miracoloso

Sul posto sono prontamente giunti i vigili del fuoco. Trovarono il padre sdraiato sull’erba, ai piedi del suo palazzo. Miracolosamente, non subisce ferite gravi e non sta lavorando alla sua diagnosi vitale. La vegetazione sembra aver rallentato dalla caduta. Era ancora in ospedale.

La polizia, che è stata anche chiamata, è riuscita a convincere l’adolescente ad andare nell’atrio dell’edificio. L’arma è stata trovata nell’appartamento.

Fonti da Le Parisien invocano “possibile depressione con altri sintomi” per spiegare la rabbia dell’adolescente. Fu aperta un’indagine e doveva essere condotto un esperimento psicologico.