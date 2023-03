Foto mozzafiato: imponente grattacielo in costruzione a Hong Kong (video)

Un corrispondente dell’AFP ha immediatamente detto che muri di cemento nero e resti di impalcature sono stati visti al mattino mentre gli operai della città ripulivano la strada dalle macerie. Le autorità hanno affermato che l’incendio a Tsim Sha Tsui, un affollato quartiere commerciale e turistico sul lungomare, è stato “in gran parte spento” venerdì alle 8:30 ora locale (00:30 GMT), nove ore dopo l’inizio. Non sono stati segnalati feriti, secondo il governo, e la polizia ha detto all’AFP che 170 residenti sono stati trasferiti al sicuro. L’incendio è scoppiato alle 23:11 (15:11 GMT) e le fiamme sono state viste per la prima volta vicino all’impalcatura in cima all’edificio.

Uno spettacolare incendio in un grattacielo in costruzione a Hong Kong © BELGA

Il fuoco era visibile dal porto e la cenere cadeva nelle strade vicine. Un’ora dopo, il fuoco si è esteso all’intero edificio in costruzione ed è sceso verso la strada, dove si erano radunate centinaia di spettatori. La polizia ha detto che cinque edifici nell’area hanno segnalato incendi, alcuni dei quali sono stati rapidamente spenti.

L’edificio era in costruzione, a 42 piani, per ospitare lo storico Mariners Hotel and Club secondo il sito web del suo promotore, l’Empire Group. Il progetto, del valore di 764 milioni di dollari, è stato lanciato nel 2019 ed era originariamente previsto per il completamento nel primo trimestre del 2023, secondo i media locali. Interrogato da AFP, Empire Group non ha risposto immediatamente.