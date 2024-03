Ecco il codice promozionale che ti permette di risparmiare 10 euro durante i saldi Spring Flash su Amazon!

Hai bisogno di prepararti per le giornate soleggiate e le vacanze? Presto il grande accordo di fine inverno? Il tuo giardino ha bisogno di manutenzione dopo un lungo letargo? Buone notizie: Amazon ha pianificato 7 giorni di saldi per permetterti di effettuare tutti i tuoi acquisti prima della primavera! Dal 20 al 25 marzo la piattaforma di vendita è ricca di promozioni su prodotti di alta qualità. Oltre a queste vendite a volte sorprendenti, Amazon offre un codice promozionale esclusivo per i belgi: basta inserirlo Codice promozionale (che scoprirai cliccando sul link sottostante) prima di convalidare il tuo ordine per beneficiare di 10 euro nel tuo carrello con un minimo di 50 euro (completo di prodotti venduti e consegnati da Amazon). Una sola condizione: devi essere membro di Prime Belgium.

Grandi saldi primaverili

Tra i buoni affari che puoi fare durante gli Spring Deal Days, ecco una selezione di articoli di alta qualità a prezzi molto bassi:

Perché essere un membro Prime Belgium?

La maggior parte delle promozioni di questo evento annuale, così come di altri periodi di saldi come il Black Friday o i Prime Days, sono valide solo per i membri Prime Belgium. Oltre a questi sconti, essendo un membro Prime, beneficerai anche della consegna gratuita su milioni di articoli, dell'accesso a Prime Video che elenca migliaia di film e serie esclusivi e/o popolari, dell'accesso illimitato all'archiviazione delle tue foto su Amazon Photos e una serie di altri vantaggi come, ad esempio, Prime Gaming (che include centinaia di videogiochi gratuiti). Infine, se esiti, hai il diritto di farlo Prova gratuita di 30 giorni Il che ti permette di approfittare tranquillamente delle buone offerte di questi pochi giorni nonché dell'esclusivo codice promozionale, per poi decidere di impegnarti per un periodo più lungo.

Sei già membro Prime, ma in Francia? Per usufruire del codice sconto è necessario avere un account Prime Belgium, poiché è riservato esclusivamente ai belgi. Ci sono altri vantaggi che accompagnano questo passaggio: un account Prime belga è più economico e ti dà accesso a più prodotti con consegna rapida e gratuita. Inoltre, sarai in grado di trovare venditori locali lì.

