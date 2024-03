Apple teme il crescente numero di attacchi informatici

L’apertura ad app store di terze parti spaventa Apple. L’azienda di Cupertino prevede infatti un aumento degli attacchi informatici.

La sicurezza mobile è una delle principali preoccupazioni per gli utenti. Ricordiamo che dal 6 marzo 2024 il Digital Markets Act (DMA) dell'Unione Europea ha consentito l'arrivo di nuovi app store alternativi. Questo importante aggiornamento rappresenta una sfida alla sicurezza per gli utenti iOS in Europa.

Storicamente, l'App Store di Apple ha svolto un ruolo cruciale nella protezione degli iPhone dai malware attraverso un rigoroso processo di verifica. Tuttavia, questa esclusività termina. Il DMA segna l'inizio di una nuova era in cui le applicazioni possono essere semplicemente scaricate da piattaforme alternative.

Preoccupazioni serie

Le modifiche attuali destano preoccupazione, poiché gli attacchi a iOS potrebbero aumentare. In precedenza, gli hacker prendevano di mira iOS meno che Android. Gary Davis, esperto di protezione dei dati presso Apple, Lo conferma Questa apertura può ridurre il costo degli attacchi contro iOS, attirando così nuove minacce. Per contrastare questo problema, Apple sta implementando misure informative, inclusa la visualizzazione di avvisi quando si scaricano app da fonti di terze parti.

La protezione dei dati personali rimane essenziale per Apple, che mira a mantenere la fiducia degli utenti nel suo sistema aperto. L'azienda di Cupertino si impegna a informare i propri clienti sui rischi del sideloading, al fine di garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati degli utenti in Europa.

A causa di questi cambiamenti, gli utenti dovrebbero comunque essere consapevoli delle origini delle app prima di installarle. Apple sta monitorando da vicino la situazione ed è pronta ad adattare le sue strategie per garantire la sicurezza dei suoi utenti.

