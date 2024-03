Apple sconsiglia questa soluzione comune: La Nouvelle Tribune

Il tuo telefono è caduto in acqua e non sai cosa fare? C'è una vecchia credenza popolare, di cui non si sa bene da dove, secondo cui bisogna immergere lo smartphone nel riso in modo che il cibo assorba l'acqua e quindi secchi il telefono. Ma recentemente, mela Ha sorpreso tutti rivelando un metodo più efficace.

Chi non l'ha mai sentito prima? Secondo milioni di persone, il modo migliore per asciugare il proprio smartphone se si bagna è immergerlo nel riso. Ma questo metodo non è affatto applicabile. In realtà,Amido di riso Promuove il degrado del dispositivo. Peggio ancora, A Chicco di riso È possibile accedere all'interno dello smartphone, in particolare tramite porta USB. Rimanendo bloccato all'interno, puoi danneggiarlo completamente.

Apple fornisce una risposta a una domanda importante

Ma cosa fare se lo smartphone è bagnato? Qual è la soluzione migliore? Per aiutare le persone in difficoltà, Apple ha rivelato i passaggi da seguire. Innanzitutto, evitare di inserire riso, salviette di carta o bastoncini di cotone nel dispositivo. Ciò significa rischiare che si rompa definitivamente. La soluzione è molto più semplice: un luogo asciutto con aria ambiente.

Potete anche mettere da parte lo smartphone e asciugarlo con un asciugacapelli che tenete “lontano” dal dispositivo a potenza moderata. L'idea è quella di asciugare il dispositivo gradualmente e di non inviare tutta la polvere al suo interno in modo che si attacchi con l'acqua. Hai circa 24 ore per sperare che la tua strategia funzioni, perché se così non fosse…

Smartphone sempre più resistenti

Dovrai semplicemente portare il tuo telefono dal riparatore o anche valutare di cambiare completamente lo smartphone. Poche possibilità per te, i telefoni attuali sono ora supportati IP68Essere resistente (ma solo moderatamente) all'acqua e alla polvere. Ciò limita i rischi, ma non fornisce una protezione completa contro questi rischi, che rimangono “minori”.