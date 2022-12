Apple potrebbe lanciare un iPad Pro leggermente più grande nel 2024

Un iPad Pro leggermente più grande con display OLED nel 2024? Questo è ciò che l’analista Ross Young pensa di sapere.

Se i modelliiPadPro offerto da Apple non è abbastanza grande, potrebbe interessarti sapere che nel 2024 l’azienda di Cupertino può offrire Scaffali più grandi, ma la differenza in questa caratteristica non sarà molto grande. La sua attrazione principale sarà altrove.

Un iPad Pro leggermente più grande con uno schermo OLED nel 2024?

L’analista Ross Young, che spesso conosce molto bene l’ecosistema del marchio Apple, afferma che il gigante americano sta sviluppando un iPadPro OLED da 11,1 pollici e altri 13 pollici. Queste due varianti potrebbero essere lanciate durante il primo trimestre del 2024.

L’attuale iPad Pro è disponibile in due dimensioni diagonali: 11 pollici e 12,9 pollici. Dato questo piccolo aumento delle dimensioni, è ragionevole supporre che queste versioni leggermente più grandi che dovrebbero arrivare solo nel 2024 non avranno una vestibilità più rigorosa. È probabile che Apple aumenti semplicemente le dimensioni dello schermo riducendo le dimensioni della cornice.

Questo è ciò che l’analista Ross Young pensa di sapere.

La differenza principale tra il nuovo e il vecchio modello di iPad Pro può risiedere nella tecnologia dello schermo stesso. Attualmente, l’iPad Pro da 11 pollici ha un pannello LC, mentre l’iPad Pro da 12,9 pollici ha un piccolo pannello LED. Secondo Ross Young, questi futuri tablet avranno uno schermo OLED. il Voci I potenziali nuovi professionisti dell’iPad con pannello OLED vanno alla grande da un po’ di tempo e un recente rapporto di DigiTimes afferma che i produttori di mini-pannelli LED stanno già rivolgendo la loro attenzione alle applicazioni inun’automobileMentreuna mela Si sta sempre più rivolgendo a OLED.

Ross Young aveva già previsto che l’azienda di Cupertino fosse al lavoro su un grande iPad Pro da 14,1 pollici, modello che potrebbe essere commercializzato nel 2023, e l’informazione Ha annunciato che questo tablet futuristico potrebbe persino offrire un pannello più grande, 16 pollici. Tuttavia, secondo lo stesso analista, lo sviluppo dell’iPad da 14,1 pollici è stato annullato.