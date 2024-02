Apple è stata ancora una volta votata come l’azienda più ammirata al mondo

L'azienda di Cupertino continua a far sognare! Ecco perché è sempre ai primi posti delle prestigiose classifiche.

Per il 17° anno, Apple illumina la classifica fortuna. Il marchio Apple supera ancora una volta i suoi concorrenti. La fortuna, testimone storica dell'economia, documenta con ammirazione questo successo. Dietro Apple, Microsoft e Amazon completano la piattaforma.

Questo processo è rigoroso. La ricchezza inizia con 1500 giganti. Di questi 1.500, Fortune seleziona solo quelli la cui ricchezza supera i 10 miliardi di dollari. L'elenco è stato ristretto a 600, dopo essere stato esaminato da migliaia di esperti. Poi li giudicano in base a criteri specifici: investimento, responsabilità ambientale e gestione. Apple brilla per la sua forza finanziaria, competitività e responsabilità sociale.

Tuttavia, il rating di Apple è sceso…

Il rating di Apple, nonostante la sua posizione dominante, riflette un leggero calo. 8,19 contro 8,65 dello scorso anno. Una sfumatura che sottolinea un fatto: nello spietato mondo degli affari, anche i leader devono reinventarsi costantemente.

Questa insistenza sul vertice solleva interrogativi. Quali lezioni possiamo imparare dalla strategia di Apple? Come riesce a mantenere la propria leadership, nonostante le turbolenze economiche e le sfide ambientali?

