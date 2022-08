Antonio Cairoli Redbud | Difende il titolo italiano alla MX delle Nazioni in Motocross – Enduro – Supermoto

Motocross delle Nazioni 2022 – Redbud

La vita di Antonio Cairoli si è conclusa in Apoteosi lo scorso autunno. Sulla pista di Mandova, che ha affrontato il suo pubblico e ha annunciato il suo ritiro a fine stagione, è salito per la prima volta sul gradino più alto del podio del Motocross des Nations, regalando all’Italia il 3° titolo iridato. Squadre Nazionali.

Da allora, il giovane si è ritirato dal campionato MXGP e ha fatto della difesa del titolo un obiettivo personale. Si è schierato e continuerà a schierarsi per i primi 4 round di American Outdoor in preparazione per l’evento di quest’anno in America sul circuito di Redbud alla fine di settembre. Campionato il prossimo 20 agosto a Budd Creeks.

Ora è ufficiale, la federazione italiana ha confermato la presenza del nove volte iridato al prossimo Motocross des Nations. In coppia con il veloce pilota KTM Andrea Adamo e Mattia Guadagnini, uno dei favoriti nel mondo MX2, ha deciso di passare subito alla MXGP dopo un inizio di stagione deludente. Guadagnini, protetto da Claudio Di Carli, ha fatto parte della squadra vincitrice dello scorso anno con Cairoli e Lupino.

Quest’anno Alberto Forato agirà come pilota di riserva per la squadra italiana.