Il primo appuntamento autunnale si svolgerà da sabato 18 settembre a domenica 26 settembre, istituendo l’Italian Village in Place to Market. È stato organizzato dal Comune e dalla Camera di Commercio Italiana. Per la seconda volta, il grande pubblico della regione Florent & Jersey Lomagne troverà i prodotti italiani attorno a un gran numero di espositori. Saranno ipnotizzati dal gusto di parmigiano, burmeciano o porchetta, e questo mammifero disossato viene delicatamente farcito con la sua carne con spezie (aglio e alloro). Saranno esposte molte parti d’Italia e le tradizioni culinarie del sud della Francia e i coloni italiani della prima parte del secolo scorso potranno gustare la Copa, la Fonseca e molti altri prodotti portati nella regione. Insieme a cibo, vestiti, accessori in pelle, gioielli, dolci (torte di mandorle, maccheroni) vengono realizzati quotidianamente senza dimenticare il girovagare delle maschere veneziane. Da non dimenticare le spezie (olive, acciughe, pomodori secchi) sempre pronte ad esaltare il gusto e ad evocare il sole con l’accento canoro del personale di diverse province di La Pota. Tavolozza completa che mostra la conoscenza del processo culinario (pasta, sughi di pomodoro, presuto, antipasta) e l’invenzione dei prodotti stabiliti in questo villaggio (è consigliata la prenotazione, è gratuita). Il catering si svolgerà in un’atmosfera amichevole con l’ospite e cantante Antonio Lanoka. Prenotazioni, numeri di telefono e referenti verranno comunicati in seguito.

Villaggio Italiano: Progetto. (Grazie per la scatola)

Sabato 18 settembre, ore 10, Apertura Villaggio, ore 11, Inaugurazione Ufficiale e Friendly Glass. domenica 19 settembre domenica, maschere e verso le 15.30 in giro per il borgo di Corso Fleuri Los Pagos, maschere veneziane, musica italiana, sfilata Palatines Kersois, Majors …. lunedì 20 venerdì al 24 settembre: 17:00, Alla scoperta dei piatti italiani della cucina villaggio e Scoperta (gratuita su prenotazione) Sabato 25 settembre: 11:00 e 17:00, visita alle Maschere di Venezia, domenica 20 settembre: 11:00 e 17:00, visita alle Maschere di Venezia; Notte, 19:30, Chiusura cittadina; Alle 22:30 il ristorante chiuderà.

Aggiunta: gusto pizza e gelato italiano.

…

Il testo è troppo corto

Il testo è troppo corto

Il testo è troppo corto

Il testo è troppo corto