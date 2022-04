Angleterre: facile contre Manchester United, Liverpool repass en tête

Avec 76 punti, i Reds in due longueurs d’avance sur Manchester City in cui il Brighton merrcredi soir (21:00).

Relancés dans la corsa à la Ligue des champions con la vittoria contro Norwich (3-2), il dernier del fine settimana, i Red Devils restent a trois punti del Tottenham, 4e et dernier virtuoso per la Ligue des champions.

Mais Manchester compte un match en plus que gli Spurs et deux de plus qu’Arsenal, 5e et qui les devance à la différence de buts.

Un peu comme lors de la semifinale della Coupe d’Angleterre, lo stesso dernier contro il City (3-2), Liverpool un profitto di un premier acte complètement manqué de son adversaire pour prendre le large.

Il faut dire que sans Raphaël Varane, blessé, sans Cristiano Ronaldo, endeuillé par la perte d’un de ses jumeaux nouveaux-nés et qui a reçu un bel hommage des supporters d’Anfield à la 7e minute, comme le numéro de son maillot , United se présentait sérieusement affaibli.

La perte, sur une blessure apparemment musculaire, de Paul Pogba après moins de 10 minutes, n’a rien arrangé, même si les Reds étaient déjà devant si tôt dans le match.

Affronta 3-4-3 mis en place par Ralf Rangnick al colpo di scena, Liverpool s’est baladé.

Avec un doublé et une passé decisivo per Mohamed Salah, un ma et une passe decisivo chacun per Luis Diaz et Sadio Mané, il trio offensivo dei Reds a été intenable, davanti a Thiago Alcantara qui a éclaboussée le au match de sau class.

Il n’a fallu que 5 minutes pour que le Colombien, après un contre magnifique et un service idéal de Salah, ouvre le score (1-0, 5e).

Jugé parfois moins décisif depuis la finale perdue en Coupe d’Afrique des Nations, Salah a répondu aux sceptiques en marquant le deuxième but, après une ouverture aveugle lumineuse de Sadio Mané (2-0, 22e).

Au retour aux vestiaires, United n’avait pas tiré une fois au but et semblait complètement dépassé, avec le souvenir du 5-0 encaissé à l’aller à Old Trafford qui le hantait.

Repassé à quatre derrière et un tout petit peu plus presenta in allegato, i Red Devils non si riversano in un secondo momento non plus.

Mané, d’une reprise tout en relâchement du gauche, a enfoncé le clou (3-0, 68e), imitato in bagno da Salah d’une louche astucieuse et légèrement déviée (4-0, 85e).

Vincitore della Coupe de la Ligue, qualifié pour la finale de la Coupe d’Angleterre contro il Chelsea e per le semifinali della Ligue des champions et au coude-à-coude avec City en championnat, les rêves de quadruplé inédit sur les bords de la Mersey sont plus que jamais vivants.