Le Standard ha annunciato la collaborazione con l’entraîneur Luka Elsner.

Elsner, 39 anni, è arrivato allo Standard il 7 ottobre, dopo aver iniziato la stagione a Courtrai, in sostituzione di Mbaye Leye. Lo Slovène n’avait pas réussi à redresser la situazione des ‘Rouches’, qui ont terminé la saison régulière à la 14e posto, manquant ainsi la qualificazione ai playoff.







Serge Costa, assistente d’Elsner, quitte égallement le club. Un autre adjoint, Will Still, et le reste du staff sportif donneront les séances d’entraînement de l’équipe première au cours des semaines à venir, dans l’attente d’un nouvel entraîneuré pour la saison prochaine, a pré Standardcis.

Elsner avait connu une première expérience en Belgique à l’Union Saint-Gilloise lors de la saison 2018-2019, menant le club à la troisième place en D1B et en demi-finale de la Coupe de Belgique. Avant cela, il avait commencé sa carrière d’entraîneur au NK Domzale en août 2013. Il avait ensuite dirigé l’NK Olympija (2016-2017) e il Paphos FC (2017-2018). Entre juillet 2019 et septembre 2020, il a entraîné Amiens, en France. Le Standard l’avait engagement, en octobre dernier, alors qu’il était à la tête de Courtrai depuis janvier 2021. Son bilan à la tête des Liégeois est de 7 victoires, 8 parts et 12 défaites en 27 to renutes contres comps,

Martedì, la conclusione della vente du club tra Bruno Venanzi et 777 Partners avait été réalisée. Pierre Locht è stato nominato direttore generale per intero.