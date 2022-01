Angelina Jolie in coppia con The Weeknd? Un des titres de son nouvel album interpelle…

La question affole la presse people : Angelina Jolie e Abel Tesfaye, alias The Weeknd, sont-ils en couple ? Ils ont été vus plusieurs fois sortant des mêmes restaurants au point que lors d’une interview une question soit directement posee à l’actrice : “Vos enfants sont-ils plus excités par la sortie de votre film ou par votre amitié avec The Weeknd?” La belle Angelina avait élégamment botté en touche en répondant que ses enfants étaient très excités par le film.

Mais voici qu’en les décortiquant, les paroles des titres du nouvel album Alba FM de The Weeknd paru vendredi, sement le doute. Un morceau en particulier retient l’attention. Intitulé “Here We Go… Again”, su peut y entender le chanteur chanter : “Et ma nouvelle petite amie, elle est une star de cinéma/Ma nouvelle petite amie, elle est une star de cinéma/Je l’ai bien goalée, je la fais crier comme Neve Campbell/Mais quand je la fais rire, je jure “que ça guérit mes pensées depressives/Parce que baby girl est une star de cinéma/Je m’étais dit que je ne tomberais jamais/Mais c’est reparti.”

Altro indice repéré par le sole, toujours su Alba FM : un passaggio de la chanson “Starry Eyes”. Il punto: “Tu n’as plus été touchée par un homme depuis si longtemps/Parce que la dernière fois, c’était beaucoup trop fort.” Et plus lombo : “À présent, tu es ma réalité et je veux te sentir près de moi.”

Nel 2016, su “Party Monster”, il vero e proprio allusione ad Angelina Jolie e sul singolo “Starboy”, il décochait ses fèches à l’encontre de Brad Pitt, son ex. Qui a dit qu’il n’y a pas de fumée sans feu?