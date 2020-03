Andràtuttobene, da lunedì online la nuova rubrica targata laRed

#Andràtuttobene, online da lunedì 30 marzo, il lunedì e il venerdì alle 19.30 sul nostro canale Youtube e la pagina fb.

Protagoniste saranno Alessandra Ioele e Adriana Abbamonte, ma potete chiamarle Adry&Ale, come facciamo noi.

Colore e allegria sono il loro grido di battaglia e ci terranno compagnia nelle prossime settimane, con ricette, lavoretti creativi, decorazioni, giochi.

Naturalmente utilizzando materiali facili da trovare in casa, perchè la parola d’ordine è #restiamoacasa. In famiglia, giocando e divertendoci insieme. Proprio come fanno loro.

Per farci forza, rallegrare le giornate dei più piccoli e ricordarci che c’è un mondo colorato che ci aspetta. Nel frattempo, il colore e i sorrisi ce li godiamo in casa.

Non perdetevi allora l’appuntamento con Adri&Ale, il lunedì e il venerdì alle 19.30 con #Adràtuttobene, sul canale You Tube e sulla nostra pagina fb. #staytuned