Anderlecht preoccupa: Vertonghen (caviglia) e Dreyer (malato) incerti sulla trasferta di domenica a Gent

Jan Vertonghen ha un problema alla caviglia e Anders Dreyer è malato da qualche giorno. Sono incerti per domenica”.Brian Rimmer ha annunciato in una conferenza stampa venerdì a mezzogiorno. Sarà un duro colpo per il tecnico dell’Anderlecht, visto quanto sono state importanti le due giornate delle ultime settimane.

Probabilmente ci saranno più possibilità di vedere Dreyer che Vertonghen a referto a Gent. Il danese era già uscito mercoledì durante l’allenamento aperto e domenica avrebbe potuto curarsi i germi. Almeno per il ruolo del Joker. Lior Rafaelov potrebbe cogliere l’occasione per prendere posizione a sinistra dell’attacco

Reimer ha detto che non correrà rischi con Vertonghen alla luce dell’importante partita di giovedì contro il Villarreal in Conference League. Possiamo capire che il capitano non giocherà nel Gent. Tanto più che il tecnico ha elogiato Sardella e Ndiaye, che domenica potrebbero giovarsi di lui. Il primo a giocare nella sua posizione preferita nel pivot, e il secondo a trovare il tempo di giocare come terzino sinistro. “Sardella mi ha sorpreso quando ha giocato in mezzo contro il Ludogorets. Sapevo che era bravo a lato e mi ha mostrato che era anche molto forte al centro. Non è il più alto, ma ha lavorato per essere il più intelligente. E ho grande fiducia in N’Diaye a sinistra. Mi ha fatto una buona impressione anche sulla sua fascia contro il Ludogorets”.

citazioni “I giocatori sanno di non aver ancora battuto un altro grande e sono affamati”.

Per il resto l’infermeria viola è quasi vuota. Delcroix (ginocchio) resta fuori per un periodo incerto e Kana ha ripreso gli allenamenti di gruppo. Giocherà di nuovo per i Futures il prossimo fine settimana. “Era ancora abbastanza giusto per venerdì (Ndr: ore 20 contro i Bourgeois U23). “

Alla Gelamco Arena domenica (18:30), con o senza dubbi, l’Anderlecht proverà finalmente a vincere una partita contro un’altra grande di questa stagione. Sporting Brugge, Genk, Antwerp, Union o Standard devono ancora essere sconfitti. “La domanda è lecita ma devo ancora dire che non sempre abbiamo avuto successo in questi big match, tranne che contro il Bruges. Abbiamo meritato il meglio a Genk in coppa nella mia prima partita e domenica scorsa contro lo Standard non siamo stati premiati. Contro Anversa l’orologio era cinquanta e sarebbe andato a nostro favore. Ma posso dirvi che i giocatori lo sanno e sono affamati”.