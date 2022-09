Fabio Capello ha elogiato l’allenatore del Real Madrid su Sky Sports dopo la partita del Real contro il Celtic FC.

Fabio Capello non ha dubbi: “Carlo Ancelotti è il miglior allenatore italiano di tutti i tempi”. L’ex allenatore di Milan e Real Madrid non esita a nominare l’attuale allenatore del Real Madrid come il numero uno del suo paese tra tanti club e selezioni.

🎙| Capello: “Ancelotti è il miglior allenatore italiano di tutti i tempi”. @SkySports #rmavivo — La zona di Madrid (@theMadridZone) 7 settembre 2022

Non è un complimento da poco quando si sa che grandi tecnici come Arico Sacchi, Giovanni Trapattoni, Marcello Lippi o Fabio Capello sono nati in Italia.

Ma Fabio Capello è deciso sulla questione e lo ha confermato martedì sera a Sky Sport, salutando la prestazione della Casa Blanca per un ingresso di successo in Champions League: “Il Real Madrid ha fatto una partita fantastica”, ha assicurato dopo la vittoria. Merengues 0-3 a Glasgow.

Ancelotti e Capello nel 2018 – Getty Images

Già a maggio, prima della finale di Champions League, l’ex tecnico del Real Madrid aveva dichiarato che Ancelotti era al vertice ed era tornato al Real Madrid dalla porta di casa vincendo quattro scudetti in un anno: campionato, Champions, Super spagnolo. Coppa dei Campioni e Supercoppa.

Questo martedì Carlo Ancelotti ha segnato la sua centesima vittoria in Champions League. Gli mancano solo due vittorie per essere l’allenatore italiano n. 1 nella regione. Con 102 vittorie, Arico Sacchi resta sul gradino più alto del podio, ma non per molto…