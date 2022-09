La fuga franco-italiana: polvere, inverdimento, le parole magiche di Barbablù

Tradurre dal francese all’italiano, e viceversa, non è sempre così facile… o l’immagine che trasmette. Ecco alcuni esempi che mostrano che i dizionari sono veloci, a parte il loro scopo ed efficienza.

“Non vedo altro che sole polveroso ed erba verde”, che racconta a sua sorella Anne, la moglie di Barbablù, che sta aspettando di essere salvata dai suoi fratelli. Nel suo adattamento italiano: “Sole cocente ed erba verde” (Fiamma, fiamma) polvere, verde, Fuoco, verde, questi verbi dall’aspetto pazzesco ci risuonano nelle orecchie fin dall’infanzia, e ci siamo resi conto fin dall’infanzia che appendendo alcune lettere (-oyer, -eggiare) alla fine di una parola, possiamo renderne un’altra più interessante. . Vertir, ad esempio, mette il suo colore verde nei campi, ma la paura e il disagio, per così dire, impallidiscono o si sentono male. D’altra parte, ciò che delizia il verde che anima solo il paesaggio, non fa mai ammalare le persone, verde mela, verde menta, verde cedro, verde lime, qua e là offre di nuovo l’una e l’altra delle sue sfumature. Ecco, questa è magia.

In italiano chic c’è una parola che significa “riposare o riposarsi all’aperto, all’ombra, durante le calde ore di mezzogiorno”. Un film bello e lungo che copre tutto MezzogiornoSei latino Sud Significato Midi E sud. Affascinante! Ma come tradurre? I dizionari sono veloci, questo è il loro obiettivo e il loro talento, e “fare meridiano”, dimenticavamo anche con i nostri nonni, o “un pisolino”, triste, platoonet, grisounet. Meridian ci ricorda molto bene questa posizione abbandonata durante il giorno, grazie a un divano la cui forma tra il divano e il letto è un immancabile invito al sonno. Gli italiani l’hanno battezzato Agrippina, dal nome della madre di Nerone, era un noto veleno. Ahimè! ops È un omaggio alla statua sul divano (Roma, Musei Capitolini) di Elena, a lungo confusa con l’imperatrice romana.

Parole più belle

C’è una parola italiana, e due e tre e anche quattro, che significa “dominanza” Ma semplice è mille volte meglio dominare. Parole ancora più belle perché mostrano immagini meravigliose in trasparenza. Si dice prima giganteFormata su Colossalegigante”. È usato per un campanile o una quercia o una montagna o un genio che domina l’ambiente circostante come un colosso. Aggiungi autorità e feudo all’idea di puro strapiombo. regno (In Maschio, Signore); Un dominio meno pacifico di quanto si possa immaginare in un sistema di scudi e stendardi. Guarda l’arroganza Signore E questo guru, proprietario, si ripara in lontananza e sente il rumore dei suoi bastoni, martelli e catene; Il più delle volte è tradotto come “stabilire la legge”. Sicuramente scegli il significato simbolico, tutto qui Cresci in grande (Grande, grande) Questo suggerisce, tra le altre cose, che una persona dovrebbe darsi l’aria di un grande signore o di una grande donna.

C’è una parola, coniata in questo momento in entrambe le lingue, intesa a suggerire il riflesso dinamico dell’occhio di gatto: Gatto E lampeggiante. strisciando Stimola la luminosità della pupilla del gatto (Kato) Alcune pietre che brillano nell’oscurità come il quarzo. Chattoir, di Cat, dice la stessa cosa, tranne che vale anche per i vestiti. Da dove viene questo piccolo extra? Non solo la vista del gatto significa glitter in francese, ma conta anche… i peli di capra! Ma se ma se. Un piccolo retroscena: Il nostro moiré, alter ego dei glitter, deriva dall’inglese mohair, che si riferisce a un tessuto morbido e lucente ricavato dal pelo della capra d’Angora. Col passare del tempo, parole simili si incontrano e si fondono: Satoent ha adottato tutti i contorni del suo alter ego moiré, compresi gli abiti che brillano alla luce.

Dal Polvere Barbablù è ancora irrisolto. Perché tradurre? ardente, Cheerleader ? Altre versioni della storia offrono Lancia, scuro. E lì andiamo oltre. Per essere fedele al bicchiere di Barbablù, ci vuole qualcosa del genere Alleggerisci la polvere, “per far brillare i granelli di polvere”, molto lungo qui. Così Infiammare, dardo, più melodico e insolito, farà il trucco. Come abbiamo visto, la traduzione ufficiale non sempre corrisponde all’immagine che trasmette. Ecco tre verbi barbebleuissant in attesa di emergere dalle loro aree grigie in francese: Ecodi ambiente, Ecocome indicato nei dizionari “Risuonare”, Albechiaredi Alfa, l’alba, “Fai la giornata”, al giocattolo (In giocattolo, giocattolo) “Sii un bambino”. fallimentoNon abbiamo AlboerNon abbiamo pugile, non abbiamo. Allora scrivi!