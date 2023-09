:”Ambiente di lavoro tossico”: I collaboratori dell’emittente televisiva Jimmy Fallon si lamentano del suo stile offensivo

L’atmosfera tesa e “particolarmente cupa” è dovuta soprattutto al fatto che Jimmy Fallon e la sua squadra di capi si rincorrono costantemente.

Negli ultimi nove anni, “The Tonight Show” ha avuto nove dirigenti del programma che, secondo quanto riferito, non sapevano come dire “no” al conduttore. Alcuni informatori affermano di essere stati sminuiti e intimiditi dai loro capi e dallo stesso Fallon.

Gli assistenti affermano inoltre di essere stati spaventati dai “capricci” e dai conseguenti comportamenti imprevedibili della star televisiva.

Hanno espresso le loro preoccupazioni al dipartimento del personale, ma i problemi persistevano.

Sette ex dipendenti affermano addirittura di aver subito effetti psicologici dopo aver lavorato nello show. Alcuni hanno lasciato lo spettacolo di loro spontanea volontà, mentre altri hanno confermato di essere stati licenziati.

La rete televisiva che produce The Tonight Show, la NBC, ha risposto a Rolling Stone che un ambiente “rispettoso” è una “priorità assoluta”. “Come in ogni luogo di lavoro, abbiamo ascoltato i dipendenti che ci hanno espresso le loro preoccupazioni. È in corso un’indagine e verranno intraprese azioni ove necessario. Incoraggiamo i dipendenti che ritengono di aver assistito o osservato comportamenti incoerenti con i nostri. ” La nostra politica è condividere sempre le loro preoccupazioni. In questo modo possiamo curarlo.”