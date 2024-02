Gli errori di previsione sono sempre più frequenti, i dipendenti denunciano l’automazione

Come molte organizzazioni francesi, Météo France ha integrato l’intelligenza artificiale nel suo sistema operativo. Una tecnologia che permetterebbe di fornire dettagli più accurati, ma che è anche causa di numerosi malfunzionamenti. Fin dal suo lancio, infatti, molti utenti si sono lamentati di pronostici errati. I sindacati hanno quindi deciso di reagire.

Mancanza di personale per giustificare l'automazione

Negli ultimi 15 anni, Météo France ha perso un numero significativo di dipendenti. Pertanto, lo scorso novembre, la Fondazione è stata costretta a lanciare una nuova organizzazione denominata 3P (Programma, previsione e produzione). Concretamente, questo processo mira ad automatizzare le previsioni pubblicate sull'app Météo France. Quando è stato lanciato, le aspettative erano giuste.

Tuttavia, subito dopo, molti utenti si sono lamentati delle previsioni errate. Insieme al presentatore meteo e clima di BFMTV Kevin Flory, ha denunciato l'errore sul suo account Twitter ritrasmettendo il contenuto del comunicato stampa scritto dal sindacato.

Il caos che ha seguito il ghiaccio nero nella regione parigina all'inizio della settimana: “È urgente che Météo France diventi nuovamente degna delle sue missioni di servizio pubblico” @MeteoFo In un comunicato stampa pubblicato sul suo sito web oggi, giovedì. Il sindacato chiede l'abbandono del “nowcasting automatico” e solleva la “vergogna” che da martedì ricade sui meteorologi. era stato pubblicato.

Ha aggiunto in un altro post: Secondo questo comunicato stampa, le previsioni di Météo France sul suo sito web erano sbagliate, mostrando cieli nuvolosi durante le nevicate. “Questo non sarebbe mai successo nella precedente organizzazione”, insiste il sindacato.

I dipendenti di Météo France minacciano di scioperare

Météo France conferma che questi errori scompariranno rapidamente quando gli algoritmi saranno meglio addestrati, indicando che alcuni dei nuovi strumenti utilizzati hanno permesso di rilevare e correggere errori importanti. D'altra parte, la Weather Forecasting Corporation annuncia che, secondo il monitoraggio continuo, non è stato registrato alcun caso. Peggioramento della qualità generale ».

Tuttavia, ci sono molte incoerenze dopo l’automazione. In particolare abbiamo visto previsioni di nevicate con temperature superiori a 0 gradi. D'altro canto, secondo il meteorologo Stephen Testlin, come professionisti hanno presentato reclami altrettanti clienti. Ritiene che Météo France dovrebbe porre fine al programma 3P e impiegare più forza lavoro per continuare a fornire una qualità del servizio impeccabile. Un'opinione che dice di condividere con molti colleghi. Il sindacato ha minacciato di scioperare se Météo France non avesse abbandonato l'automazione.