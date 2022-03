Deux études coup sur coup montrent que les yeux ne sont pas seulement le miroir de l’âme, comme dit le dicton, mais aussi un marqueur précoce de change patologiques qui affettient le cerveau. Les maladies d’Alzheimer et Parkinson seraient décelable dans les yeux bien avant les premiers symptômes de ces maladies neuro-dégénératives.

Les problèmes de vision annoncent la maladie d’Alzheimer

Retine qui s’affine: il premier stade de la maladie de Parkinson

Le déclin des fonctions cognitives et de l’acuité visuelle sont deux problèmes majeurs associés au vieillissement : on prévoit que d’ici 2050, le nombre de personnes affettiées par les démences passera de 50 à 132 milioni di persone a celintuis de que augmentera de 38 a 115 milioni.

Certe osservazioni suggèrent que ces deux condition ne se développent pas de façon indépendante, mais pourraient au contraire être reliées. Ad esempio, gli studi di autopsie reali sulle persone toccate dalla malattia di Alzheimer e la presenza di importanti attenzioni sui pazienti affetti da nervo ottico e dalla malattia di pazienti. Un lien entre la cognition et la vision est égallement suggéré par une analysis des données acquises par deux grandes études américaines (più 30 000 partecipanti al totale), qui montre que le risque d’être affettié par une perte d’acuité de visuelle 2 à 3 fois plus élevé chez les personnes souffrant de dysfonctions cognitives. Ces études ne permettent cependant pas de déterminer si la perte de vision est la cause ou la conséquence du déclin des fonctions cognitives.

Pour mieux établir la séquence d’événements liant ces deux phénomènes, un groupe de recherche américain a entrepris une étude prospective (la Salisbury Eye Evaluation Study), auprès de 2520 personnes âgées de 65 à 84 ans. L’acuité visuelle des partecipanti et la présence de dysfonctions cognitives ont été mesurées par des test validés cliniquement (les grilles de la Early Treatment Diabetic Retinopathy Study pour la vision et le Mini-Mental State Examination [MMSE] versare la cognizione). En mesurant ces paramètres sur une période de huit ans, les chercheurs ont pu établir une corrélation entre la détérioration de la vision au cours de cette période et le declin des fonctions cognitives. Par contre, lorsqu’ils ont analysé les résultats de façon inverse, c’est-à-dire en associant le déclin cognitif à une diminution de l’acuité visuelle, la corrélation était beaucoup plus faible, suggestivo sonetto ques qui précèdent les pertes cognitives , et non l’inverso.

Selon les auteurs, ces résultats suggèrent que la price en charge des problèmes d’acuité visuelle qui surviennent avec l’âge (myopie, cataractes, dégénérescence maculaire) pourrait donc représenter un tovenuté, simple moir le préins apparizione des disfunzioni cognitive.

Une autre anomalie oculaire qui a été associée à certi disturbi neurologici come la malattia di Alzheimer, la sclérose en placche o encore la malattia di Parkinson è l’amincissement de la rétine. Pour mieux caractériser ce phénomène, des chercheurs ont utilisé la technique de tomographie en cohérence optique pour mesurer précisément l’épaisseur de la rétine de 49 Patients atteints de la maladie de Parkinson, et ont comparé cé lesé les en s (âge moyen de 69 ans ). Ils ont découvert qu’un amincissement de la rétine pouvait être observé de les premiers stades de la maladie et était corrélé avec la sévérité de l’atteinte neurologique. Selon les auteurs, cette mesure pourrait représenter un outil diagnostico de la malattia de Parkinson de ses premiers stades et ainsi facilita il prezzo in carica dei pazienti.

Fonti

