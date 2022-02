Les Français connaissent encore mal les maladies rares

A ce jour, les 7 000 maladies rare identifiées touchent plus de trois million de personnes, quindi il 4,5% della popolazione. Come tous les ans, ce 28 février est la journée des maladies rares. Un’occasione speciale, OpinionWay dévoile les résultats d’un sondage réalisés per la Fondation Groupama. Ce baromètre “Les Français et les maladies rares” révèle l’état de connaissances des Français à ce sujet. Ce sondage a été réalisé auprès d’un échantillon de 1 022 personnes, représentatif de la people française âgée de 18 ans et plus les 12 et 13 janvier 2022.