Alpine A290 Electric dà la sua data di presentazione!

Alpine ha appena annunciato la data di presentazione della versione di produzione dell'A290. Questa anteprima mondiale avrà luogo giovedì prossimo, 13 giugno, nell'ambito della 24 Ore di Le Mans 2024 alla quale partecipa ogni anno il marchio sportivo del Gruppo Renault.

L'Alpine A290_β Showcar è stata presentata nel maggio 2023. © François Lemur

L’Alpine “Renault 5” abbandonerà quindi l’aspetto della show car A290_β introdotta nel maggio 2023 per indossare la propria veste di produzione. La differenza non sarà maggiore all'esterno, dove, a parte qualche lanugine aerodinamica leggermente striata per rispettare le norme sulla circolazione stradale, non cambierà molto. Come per il diametro dei cerchi, che andrà da 20 a 19 pollici, le ruote saranno equipaggiate con pneumatici specifici progettati dal produttore francese Michelin.age.

Gli interni a tre posti dell'Alpine A290_β Showcar. © Alpi

Interni classici e motore Megane dell'Alpine A290

L'Alpine A290 dovrebbe ispirarsi fortemente all'arsenale digitale e ai mobili della R5 (foto) ma con colori e materiali propri. © Alex Krasovsky

Ma a bordo la trasformazione sarà ancora più convincente poiché la concept car propone una disposizione triangolare a tre posti con il conducente posizionato in posizione centrale-avanti.. Una condizione che non sarà affrontata nell'Alpine A290 e, per una buona ragione, i suoi mobili saranno in gran parte condivisi con quelli del Renaut 5 E-Tech Electric. Pertanto, l'Alpine A290 sarà il primo veicolo a 5 posti del marchio a portare la A-arrow.

Costruita sulla base tecnica cosiddetta piccola AmpR della R5 – che non è altro che un'evoluzione della CMF-B EV – l'Alpine A290 avrà la sua meccanica elettrica sotto il cofano anteriore e avrà un'architettura di trazione.

Renault Megane E-Tech porterà sull'Alpine A290 il suo motore più potente (220 CV). ©Renault

La scheda tecnica annuncia una lunghezza leggermente maggiore rispetto alla Renault Matrix (3,99 metri per la A290 contro 3,92 metri per la R5), un passo di 2,53 metri, una larghezza di 1,82 e un'altezza di 1,53 metri. In termini di motore, si tratterà di un prestito della sorella maggiore Renault Mégane E-Tech 100% elettrica da 220 CV, meccanismo che serve anche la Renault Scénic. Per vostra informazione, la Renault 5, che arriverà nelle concessionarie a ottobre, offrirà la scelta tra macchine elettriche da 95, 120 e 150 CV. L'Alpine A290 pubblicizza un'autonomia di circa 400 km.

Cosa compete con l’Alpine A290?

Per rispondere all'Alpine A290, Volkswagen introdurrà la ID.2 GTI nella sua gamma elettrica. ©Rivista Latomobile

L'Alpine A290 arriverà ai concessionari alla fine del 2024. E dal 2025 in poi troverete in arrivo non poche auto sportive. A cominciare dalla Cupra Rafale, cioè la versione di serie del concept Cupra Urban Rebel, la Mini Cooper SE da 218 cavalli in attesa della Mini GCW elettrica, della Volkswagen ID.2 GTI, senza dimenticare la Lancia Ypsilon HF che già promette 240 CV sotto il cofano. Ma l’Alpine A290 potrebbe prendere slancio anche con una versione più potente da 270 cavalli che potrebbe chiamarsi Alpine A290 S.

Alpine A290 vs Cupra Raval: due approcci diversi ma per lo stesso pubblico