Inchiesta – Con la presenza di Alibaba, la dogana belga fa brutta figura: “Liegi è il buco nero dell’Europa”

Per diversi mesi la squadra investigativa ha indagato nel cuore dell’aeroporto di Liegi. Nel 2021 il colosso cinese dell’e-commerce Alibaba si è trasferito lì. Ma la presenza dell’azienda non è priva di conseguenze, soprattutto per i 200 impiegati doganali sul posto, stressati dal gran numero di pacchi in arrivo. Questo è ciò che l’investigatore doganale europeo Bernard segue da vicino. Opera fuori dal Belgio. Il suo management si rifiuta di lasciarlo parlare al microfono, ma per lui il rischio è troppo grande per restare in silenzio.

Le organizzazioni criminali sfruttano questo collo di bottiglia per importare merci.

““Ci sono milioni e milioni di pacchi che arrivano all’hub di Alibaba.” Bernard dice: “Questo Ciò significa che hanno bloccato il lavoro della dogana di Liegi inondandola di pacchi. Così, da un giorno all’altro, le organizzazioni criminali che si occupano di logistica hanno deciso di approfittare di questo collo di bottiglia per importare contemporaneamente merci che poi finiscono nei circoli fraudolenti.“

Le organizzazioni criminali operano dalla Cina. Fanno del loro meglio per trasportare merci a un costo inferiore in Europa, senza pagare dazi doganali o IVA. Il cliente paga comunque il suo prodotto al costo. Pertanto, l’equivalente di dazi doganali e IVA finisce nelle tasche dei truffatori e non in quelle degli Stati. Da diversi anni, il deficit IVA dell’UE ha raggiunto i 140 miliardi di euro.