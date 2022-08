All’età di quindici anni è stata appena incoronata “Miss Mathematics 2022”

dopo un mese da Medaglie da campoÈ considerato Premio Nobel Per un pubblico internazionale di ricercatori di matematica (Compreso il francese Hugo Dominelle Cobain), è stato premiato un altro “matematico”: la giovane Maysan Yumin Angie Roxanne è già stata insignita del titolo di Miss Matematica 2022 all’inizio di agosto, ha accettato quasi 400 candidati.

Organizzato dal 2000 a Costa d’AvorioQuesta competizione vede gareggiare ragazze dal terzo al dodicesimo anno. Questa iniziativa non è banale perché è rivolta alle ragazze, permette loro di farlo Liberazione. Maysan testimonia anche le difficoltà che ha dovuto affrontare prima della sua incoronazione: “Uno dei compagni mi ha detto che non avevo il livello e che i ragazzi sono i più adatti per partecipare a questa competizione”, ricorda.

“La matematica è accessibile a tutti”

Fiduciosa nelle proprie capacità, la vincitrice si è posta nuovi e ambiziosi traguardi: “Potrò entrare in un’università che mi permetterà di abbracciare una carriera” scienziato dei dati È un lavoro che unisce le due cose. informatica La matematica è una materia che amo.” E per coloro che desiderano emulare il suo esempio, Maysan ci ricorda di non aver paura della matematica, che ora è “alla portata di tutti”.

Scopri la sua storia di successo in questo video del nostro partner Brutto.