Alex Vizorek: vai ad Hanouna? Per nutrire la bestia

Affare affettuoso di Boyard Costantemente in crescita. Lunedì il vice di France Insoumès, ex editorialista di Touche non al mio posto, ha annunciato di voler sporgere denuncia contro il conduttore per gli insulti a cui è stato sottoposto come ospite il 10 novembre.“Idiota”, “Tuckard”, “Buffon”, “Sei insignificante”). Martedì Baba ha lanciato il contrattacco. Annunciare per sporgere denuncia per diffamazione di Louis Poyard. Ha anche rivelato in pieno giorno quanto ha guadagnato il deputato mentre era editorialista per TPMP e il tuo saldo post. Avrebbe ricevuto 300 euro a passaggio in emissioni per un totale di 7.000 euro.

Alex Vizorek: ‘Non avremmo dovuto dare il Mondiale al Qatar, ma starò a guardare’

passando per per me la DHnoi abbiamo chiesto Alex Vizorek Cosa pensa di tutto questo. Se mi chiami affettuoso TPMP Oggi non andrò. non più, dice il comico. Fino a 5 o 6 anni fa ci sarei andato. Mi trovo bene con la prima squadra: Christophe Carrier, l’elegante e intelligente Thierry Moreau, Enora Mallagry e Jean-Luc Lemoine. Avrei potuto fare una campagna per averlo in Francia come ospite. Potrei sbagliarmi, ma avrei detto di sì. Oggi dai da mangiare alla bestia. Io accolgo solo le persone che amo. Lui, se mi invita… A priori, non gli piaccio, quindi non ha senso creare più discordia in un mondo dove ce n’è già abbastanza.

E per aggiungere: “Mi fa piuttosto ridere quando non parla di questioni sociali o quando non cerca di influenzare il dibattito pubblico. Lì è un eccellente animatore. Mi fa ridere piuttosto che improvvisare, spesso vagliando o spezzando le persone, ma è divertente!”