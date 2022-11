Questa attrice ha lasciato la serie a causa di una mazza da cavallo

Game of Thrones Ha raccolto milioni di fan in tutto il pianeta. L’adattamento dell’epopea letteraria creata da George RR Martin è riuscito a unire una comunità di fan. Ma sapevate che durante le riprese dell’inizio della serie, gli attori non erano gli stessi che abbiamo potuto seguire durante le otto stagioni? E il Un attore ha appena parlato della sua esperienza che lo ha portato a lasciare la produzione.

Un’esperienza che si è trasformata in un incubo a causa del cavallo

Anzi, se tutti lo sapessero Emilia Clarke nel ruolo della traduttrice di Daenerys Targaryen nella serie Game of ThronesDovresti sapere che durante le riprese del primo pilot dello show trasmesso su HBO, non è stata lei a interpretare il ruolo. Infatti, Tamzin Merchant è stato scelto come personaggio.

Durante un’intervista rilasciata a Settimanale di intrattenimentoÈ tornata alla sua esperienza di produzione. Secondo le sue dichiarazioni, risalenti allo scorso gennaio, in occasione dell’uscita del suo romanzo, l’interessato ha messo in chiaro Girare questo pilota è stato un vero inferno perché c’era un cavallo sul set. In realtà, lo spieghiNon aveva assolutamente voglia di continuare l’avventura al punto da voler rescindere il contratto :

Girare questo pilota è stata una grande lezione. È stata una conferma dei miei istinti mentre li seguivo e cercavo di disimpegnarmi. Le persone mi hanno convinto a tornare. Ma mi sono ritrovato nudo e spaventato da un cavallo in Marocco che era ovviamente più eccitato di me.

Per scopi di produzione durante le riprese di questo pilot, Il team ha deciso di “stimolare” l’animale per essere il più fedele possibile al racconto dell’autore. Così, Quando la scena, che tutti conoscono, era tra Daenerys e Drogo, interpretato da Jason MomoaGirandosi, il cavallo mostrò un’erezione.

Se questo episodio ha raffreddato Tamzin Merchant, è per un altro motivo che il pubblico non l’ha raggiunta nella serie ho ottenuto :

Non avevo esperienza di recitazione e avevo solo il mio istinto. Le storie ei personaggi sono ciò che mi interessa. E per me, Game of Thrones semplicemente non ha risposto.

ma, Ti rendi conto di tutto il talento della persona che hai sostituito in seguito :

Penso che dobbiamo riconoscere che Emilia Clarke ha reso questo ruolo iconico. Voleva raccontare il suo viaggio ed è stato epico ed eccellente.

Alla fine, la produzione ha sentito l’attrice perché Tamzin Merchant non è stato chiamato a dirigere il secondo pilot della serie..