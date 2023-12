Alessandra Sublett è sincera a 47 anni: “Fisicamente io…

Scritto da Elsa Gerard Basset | Giornalista web

Ad un punto di svolta nella sua vita personale e professionale, Alessandra Sublett è una persona particolarmente stimolante per via della scelta rischiosa fatta qualche mese fa. Dietro il suo sorriso contagioso e il suo consueto senso dell’umorismo, Leonie si fa strada assumendosi la responsabilità di tutto, anche dei suoi 47 anni di attività. E non ha esitato ad annunciarlo!

Per 20 anni è stata una conduttrice televisiva di spicco, in particolare su TF1, France 2 e M6. Ma poiché ultimamente si sentiva come se “vivesse di meno”, Alessandra Sublette ha scelto di fare una svolta di 180 gradi, rinunciare alla TV e iniziare a recitare da sola. Un cambiamento che nessuno si aspettava, e che testimonia un grande coraggio.

Pertanto non ha esperienza, ma ha grande fiducia nelle sue capacità Ex aiutante di Nicholas Canteloube Su TF1 ha presentato il suo programma “Tutti i rischi non avranno il sapore del successo”, con un titolo volutamente lungo. E mentre attualmente aumenta il numero delle sfilate a Parigi dopo aver girato in provincia, il messaggio è chiaro: è un successo.

Alessandra Sublett guadagna dal suo modo di vivere la vita

Fiduciosa nei suoi punti di forza, e forse incarnando i “presunti quaranta” meglio di chiunque altro, Alessandra Sublett ha detto a Télé 7 Jours che non ha problemi con l’invecchiamento:

Non mi interessa affatto! Mi assumo la responsabilità al 100% di ciò che divento fisicamente. Come tutti, cambio nel tempo e voglio essere allo stesso livello di chi legge questa intervista. Comunque qualunque cosa facciamo non riusciremo mai ad accontentare tutti, è meglio fare quello che ci piace, no?

Alessandra Sublett si sorprende del rapporto tra uomini e donne: “Dipende dalla donna…”

Attraverso il suo entusiasmo e le sue parole, spera di ispirare alcune donne in situazioni simili alla sua:

Certo, i dettami della moda e della gioventù sono molto forti, ma vorrei che chi mi guarda rivedesse un po’ se stesso in me e volesse rimanere così come è.

In ogni caso, Alessandra Sublett sembra proprio a suo agio sul palco, come dimostra la foto qui sotto:

Molto a suo agio con chi è e cosa è diventata, Alessandra Sublett merita pienamente il successo ottenuto dopo la sua ambiziosa decisione. Per chi fosse interessato e volesse scoprire i primi passi sul palco dell’ex conduttore televisivo, non possiamo che consigliare di assistere allo spettacolo su clicca qui !