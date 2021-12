Alberto II, l’ex re di Monaco, ha a che fare con Charlene

persone e re

Nicole Coast avrebbe potuto parlare duramente con la principessa.

La guerra è dichiarata? Quest’estate, proprio quando La prolungata assenza di Charlene Ha dato vita alla voce più malvagia e un altro personaggio è stato ricordato in buona memoria per Monaco: Nicole Coast. L’ex assistente di volo dell’Air France è diventato stilista di moda per la madre di Alexandre, il primo figlio di Alberto II. Il duo ha ottenuto un grande successo partecipando al ballo della Croce Rossa sulla roccia ai margini del 18enne. Ma i rapporti tra le due donne sono nuovissimi. I commenti recentemente riportati da Kings Richard Eden potrebbero non essere d’aiuto.

“I monegaschi mi amano più di Charlene”.

“Non mi interessa cosa le succede. Perché dovrebbe interessarmi? Tutto quello che succede a lui è karma.”Stava per abbandonarlo durante una festa a Londra, si legge in mail giornaliera. “I monegaschi mi amano più di Charlene. Mi amano e mi rispettano davvero”Avrebbe detto senza empatia. Ad agosto, Nicole Coast, molto protettiva, ha sparato il suo primo colpo in colonne Partita di Parigi. “Ad esempio, ha cambiato la stanza di mio figlio, approfittando dell’assenza di suo padre per metterlo nel reparto personale. Come madre, non riesco a trovare le parole per descrivere queste azioni”, Ha rivelato, alzando il velo sulle scene inquiete della vita di Monaco. Le parole che hanno fatto Alberto II “pazzo”.